Trina Solar liefert 2019 weltweit mehr als 10 GW an PV-Modulen aus

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Trina Solar Co., Ltd. ("Trina Solar" oder das "Unternehmen"), weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Photovoltaik und smarte Energie, hat 2019 beim weltweiten Absatz von PV-Modulen mit 10 GW einen neuen Höchstwert erzielt. Laut der Modulabsatz-Rangliste für 2019 von PV InfoLink belegte Trina Solar einen der drei Spitzenplätze und verteidigte seine global führende Position in der Kategorie.

2019 stellte Trina Solar beim Wirkungsgrad von monokristallinen n-Typ sowie n-Typ Mono-Cast i-TOPCon Solarzellen neue Weltrekorde auf. Gleichzeitig hat das Unternehmen fortschrittliche Modultechnologien wie Multi-Busbar, Doppelglas- und bifaziale Module vorangetrieben und ist damit weiterhin branchenführend in puncto Technologie. Seit August entwickelt Trina Solar Module auf Basis der 210-mm-Silizium-Wafer ("210-Module") und verfolgt damit einen Branchentrend. Auf Basis jahrzehntelanger Entwicklungs- und Produktionserfahrung schuf das Unternehmen ein einzigartiges Multi-Busbar-Design mit Drittelzellen für großformatige Module. Der erste Prototyp des 210-Moduls lief Anfang 2020 vom Band. Damit beschleunigt sich die Marktreife großformatiger Module deutlich.

Das Geschäft mit der integrierten Lösung TrinaPro verzeichnete 2019 ein rasantes Wachstum. TrinaPro umfasst verschiedene hocheffiziente Module von Trina Solar, gepaart mit einem intelligenten Nachführalgorithmus für bifaziale Module und einem intelligenten 1500-V-Wechselrichter. Diese Kombination kann die Effizienz des Gesamtsystems deutlich verbessern, die Stromgestehungskosten senken und Kunden auf der ganzen Welt überzeugen. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2019 hat sich das Absatzvolumen der TrinaPro-Lösung im Vergleich zum Gesamtjahr 2018 mehr als verfünffacht. Mehrere PV-Großanlagen, die 2019 den Betrieb aufnahmen, wurden mit TrinaPro ausgestattet, darunter der Qinghai Golmud Solar Park und eine PV-Anlage in Marchihue (Chile). Die Eigentümer schätzen den ausgezeichneten Stromertrag und die Zuverlässigkeit des Systems.

2019 investierte Trina Solar in den Bau von Produktionsanlagen für hocheffiziente Solarzellen und -module im Gigawatt-Maßstab in Yiwu, Zhejiang und Suqian (Jiangsu) in China. Das Unternehmen schloss Rahmenverträge für die zweite Phase der Projekte, die mit Fertigstellung 2020 die Fertigungskapazität weiter deutlich erhöhen werden.

Yin Rongfang, stellvertretender Geschäftsführer und Executive Vice President von Trina Solar, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Trina Solar beim Modul- und Lösungsgeschäft wieder so ausgezeichnete Absatzzahlen vorlegt und bei Kunden in aller Welt so viel Anerkennung findet. 2020 wird Trina Solar sein Modul- und Trackergeschäft weiter ausbauen. Gleichzeitig werden wir das Portfolio an smarten Energielösungen und die Anzahl selbst entwickelter Großprojekte erweitern. Die Kombination aus PV und Energiespeicherung bietet nach unserer Einschätzung großes Zukunftspotenzial, und wir investieren bereits in Forschung und Entwicklung, um der erwarteten Nachfrage gerecht zu werden. Als wichtiger Akteur und Förderer der Erneuerbaren Energien verfolgt Trina Solar auch weiterhin einen beständigen Wachstumskurs und bietet seinen Kunden weltweit erstklassige Produkte und Dienstleistungen."

Bildlink: http://bit.ly/2SVsPAg< b>Bildzeile: Trina Solar liefert 2019 weltweit mehr als 10 GW an Modulen aus und behält seine führende Position in der Branche.



Bildquelle: Trina Solar



Über Trina Solar



Trina Solar wurde 1997 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von globalen PV- und Smart Energy-Gesamtlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von PV-Produkten, Projektentwicklung, Betrieb und Wartung, Entwicklung und Vertrieb von intelligenten Microgrid- und Multi-Energie-Ergänzungssystemen sowie dem Betrieb von Energy Cloud- Plattformen. Im Jahr 2018 führte Trina Solar die Marke Energy Internet of Things (IoT) ein und initiierte die Trina Energy IoT Industrial Development Alliance und das New Energy IoT Industrial Innovation Center mit weltweit führenden Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, der Marktführer in der globalen Smart Energy-Branche zu werden. Weitere Informationen unter: http://www.trinasolar.com.

Rückfragen & Kontakt:

Trina Solar Europe

Michael Katz

+49 89 12284 9260

michael.katz @ trinasolar.com