Coronavirus: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner lässt sich über konkrete Planungen informieren

Generalstab informiert Verteidigungsministerin über aktuelle Entwicklungen rundum die neuesten Coronavirus-Fälle

Wien (OTS) - Heute, am 25. Februar 2020 kurz nach Mittag, hat sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner über die konkreten Planungen und Maßnahmen des Generalstabes bzw. des Bundesheeres zur Corona-Situation informieren lassen.

„Das Bundesheer ist die strategische Handlungsreserve der Republik Österreich. Wir treffen daher alle Maßnahmen, die zur Erhöhung unserer Bereitschaft erforderlich sind. Sollte das Bundesheer zur Assistenz angefordert werden, können unsere Soldatinnen und Soldaten rasch reagieren und umfassend helfen“, so die Verteidigungsministerin.

Das BMLV hat heute für einen Teil der Streitkräfte eine erhöhte Führungsbereitschaft angeordnet; dies betrifft vorerst nur das Führungspersonal und soll dessen sofortige Verfügbarkeit sicherstellen. Darüber hinaus wird die konkrete Verfügbarkeit aller ABC-Kräfte, der Militärpolizei und des Sanitätspersonals festgestellt. Weiters wird der verfügbare Transportraum für Land- und für Lufttransporte abgefragt.

Ein möglicher Einsatz des Bundesheeres würde auf Grundlage des Wehrgesetzes in Form einer Assistenzanforderung ablaufen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wird sich am Donnerstag Nachmittag, den 27.02.2020, beim ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg persönlich ein Bild von den Vorbereitungen machen. Sie wird einerseits über konkrete Einsatzmöglichkeiten sowie in den Ablauf eines möglichen Einsatzes unterrichtet. Vor Ort findet außerdem eine Vorführung der ABC-Abwehrtruppe zum Thema Dekontamination statt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine detaillierte Einladung folgt morgen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer