A1 Business Magazin und Styria Content Creation gewinnen SILBER bei den Mercury Awards

Erstmals wurden auch die Whitepaper für Businesskunden von A1 ausgezeichnet

Wien (OTS) - Der Preisregen für die Styria Content Creation (SCC) und das A1 Business Magazin setzt sich 2020 fort. Nach bereits sieben Auszeichnungen für das Magazin in den letzten Jahren sowie einem weiteren Preis für #BusinessChange, den digitalen Business-Content-Hub von A1, folgen nun gleich zwei weitere bei den internationalen MERCURY AWARDS, die jährlich die besten Projekte aus PR und Corporate Communications auszeichnen: unter 533 Einreichungen aus 17 Ländern holt die Styria Content Creation für das A1 Business Magazin SILBER in der Kategorie B2B-Publikationen und erhält für die A1 Whitepaper zusätzlich noch HONORS.

Marco Harfmann, Director Transformation & Marketing Communications bei der A1 Telekom Austria AG, bedankt sich herzlich bei der Styria Content Creation und dem gesamten Team: „Das A1 Business Magazin ist ein wesentlicher Baustein in unserer B2B-Kommunikation. Hier gestalten unsere Kunden mit ihren spannenden Showcases den Content mit. Auf dieser Basis führen wir den roten Faden auf unseren Online-Portalen und im Social-Media-Auftritt fort. Gerade in einem zunehmend digitalen Umfeld ist es umso wichtiger, mit unserer Print-Publikation bei Konzeption und Layout stets am Puls der Zeit zu sein. Wir freuen uns, dass unsere Arbeit dafür auch international anerkannt wird. Gratulation an das Team, das dieses Projekt professionell und mit viel Herz umsetzt.“

Und auch Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin der Styria Content Creation, freut sich sehr über diese Bestätigung: „Bereits seit 2013 produzieren wir das Magazin im Auftrag der A1 Telekom Austria. Wir bedanken uns bei A1 für das langjährige Vertrauen und die äußerst positive Zusammenarbeit. Und außerdem bei unserem wundervollen Team rund um Katrin Seidel (Projektleitung), Harald Hornacek (Text), Lukas Dostal (Foto), Elisabeth Pirker (Art Direktion) und Sonja Seidl (Grafik) für die Kreation und Umsetzung.

Informationen zum Magazin :

Das A1 Business Magazin informiert Businesskunden über aktuelle Angebote, Produkte und Lösungen und widmet sich Trends und Innovationen. Das Magazin wird mehreren Tausend A1-Businesskunden zugeschickt. Darüber hinaus liegt es an den A1-Hauptstandorten in allen Bundesländern auf und steht als E-Reader unter www.a1.net/ereader zum Download bereit. Das Heft erscheint drei Mal jährlich, u.a. immer wieder mit Special Editions zu ausgewählten Schwerpunktthemen, wie der aktuellen zu INTERNET OF THINGS. Aus den Erfolgsgeschichten, für die A1-Kunden in ihren Unternehmen fotografiert werden, entstehen zusätzlich „One Business Pager“. Diese dienen als Sales-Tool, zeigen stets die neuesten und erfolgreichsten A1-Lösungen und -Produkte und sind Tablet-optimiert.

Informationen zum Content Hub #BusinessChange :

A1 #BusinessChange ist ein zentrales Content Hub rund um digitale Trends im Geschäftsleben. Die Artikel, Whitepaper, Infografiken und Videos im Blog sind mehrwert- bzw. hands-on-orientierte, topaktuelle, hochwertige redaktionelle Beiträge und Best-Practise-Stories. Es wurde so eine nachhaltige Nutzung von Print- als auch Online-Content geschaffen. www.a1.net/BusinessChange

Reader des A1 Business Magazins: www.a1.net/ereader

Styria Content Creation ist ein vielfach ausgezeichneter Magazinverlag und eine preisgekrönte Content-Marketing-Agentur mit mehr als hundert internen und externen Experten zu Storytelling, Video, Content-Strategie, Redaktion, Social-Media-Marketing, SEO, Design, uvm. Sie entwickelt Content- und Kommunikationslösungen in digitaler, audiovisueller und gedruckter Form und begleitet Kunden im gesamten Content-Prozess – von der Entwicklung der Content-Strategie, über die Content-Produktion für alle Kanäle (Digital, App, Print, Audio, Video), bis zur Content-Distribution und schließlich der Performance-Messung. 72 nationale und internationale Auszeichnungen für ihre Projekte machen die Styria Content Creation zu einer der erfolgreichsten Content-Marketing-Agenturen Österreichs. www.styriacontentcreation.com

