Neue Struktur für DB Schenker in Oberösterreich

Markus Aichinger übernimmt Gesamtleitung der DB Schenker Geschäftsstellen in Linz, Ried und Bad Ischl

Wien (OTS) - Der integrierte Logistikdienstleister DB Schenker organisiert sich in Oberösterreich neu und stellt die Standorte in Linz, Ried und Bad Ischl mit 1. März 2020 unter die Gesamtleitung von Markus Aichinger.



Der gebürtige Welser, der seit knapp 30 Jahren im Unternehmen tätig ist, übernimmt damit die Gesamtverantwortung von DB Schenker in Oberösterreich sowie für den Standort in Linz. Die Standortleitung von DB Schenker in Ried, die Herr Aichinger zuvor verantwortete, wird mit 1. März 2020 mit Herbert Pirklbauer intern nachbesetzt, der bislang als Head of Trade Management Ocean Österreich fungierte. Die Leitung des Standortes in Bad Ischl liegt weiterhin in den bewährten Händen von Gerald Ortner. Beide Standortleiter berichten direkt an Herrn Aichinger.



„Besonders freut es mich, dass wir unserer Tradition folgend die neue Leitung mit langjährigen Mitarbeitern aus den eigenen Reihen besetzen können. Das neue Management-Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und kennt damit nicht nur das Geschäft, sondern auch die speziellen Anliegen unserer oberösterreichischen Kunden. Die neue Struktur in Oberösterreich ermöglicht es uns damit, noch besser und effizienter auf künftige Herausforderungen einzugehen“, sagt Alexander Winter, CEO von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa.



Die drei Geschäftsstellen von DB Schenker in Linz, Ried und Bad Ischl beschäftigen 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und umfassen eine Gesamtlogistikfläche von über 38.000 Quadratmetern. Eingebettet in das einzigartige Netzwerk von DB Schenker mit weltweit mehr als 2.000 Standorten sind sie ein verlässlicher Partner der oberösterreichischen Wirtschaft und bieten umfassende nationale und internationale Transportlösungen aus einer Hand.



