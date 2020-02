ACBA Frühlingsfest

Ausblick auf China im Jahr der Blechratte

Gründer Georg Zanger begrüßte über 100 Mitglieder und Gäste

Brigitte Bierlein, Christian Kern, der chinesische Botschafter Li Xiaosi und viele andere Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Kunst

Frühlingsfest unter dem Eindruck der anhaltenden Corona-Krise

ACBA und Verein der Auslandschinesen sammelten bisher 70.000 Euro an Spenden zur Unterstützung medizinischer Einrichtungen



Die Austrian-Chinese Business Association, kurz ACBA, hielt gestern ihr alljährliches Frühlingsfest ab, das heuer von der Besorgnis um die Betroffenen der Corona-Krise gekennzeichnet war. Die ACBA hielt ganz bewusst an dem Frühlingsfest ab, um Zuversicht nach dem schwierigen Start in das neue chinesische Jahr der Blechratte zu zeigen.

Über 100 Mitglieder und Freunde des Vereins aus Politik, Wirtschaft und Kunst, nahmen an der Veranstaltung teil. Inhaltlich geprägt war das Event von den aktuellen geopolitischen Verwerfungen und den Plänen des Vereins für das heurige Jahr.

Unter den zahlreichen Gästen befanden sich unter anderem Bundeskanzlerin a.D. Dr. Brigitte Bierlein, Bundeskanzler a.D. Mag. Christian Kern, Vorstandsvorsitzender der ÖBB Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä, die beiden Metro Cash & Carry Österreich-Vorstände Xavier Plotica und Dr. Robert Jakob, Flughafen Wien-Vorstand Mag. Julian Jäger und WKO-Vizepräsident Dr. Christoph Matznetter. Prominente Besucher von chinesischer Seite waren der chinesische Botschafter in Österreich S.E. Li Xiaosi, der chinesische Botschaftsrat für Wirtschaft und Handel Gao Xingle sowie Dr. Anshen Chen.

ACBA als Bindeglied zwischen Österreich und China

Prof. Dr. Georg Zanger, Gründer und Präsident der ACBA, zieht ein positives Resümee: „Das gestrige Frühlingsfest hat gezeigt, dass wir als aktives Bindeglied zwischen Österreich und China wahrgenommen werden, und zwar sowohl von der österreichischen als auch der chinesischen Business Community. Eine bessere Bestätigung unserer Aktivitäten kann es nicht geben!“

Weiters hat Georg Zanger in seiner Rede auf das äußerst erfolgreich verlaufene Jahr 2019 Bezug genommen, in dem unter anderem die Investitionskonferenz mit der Stadt Suqian, das Guangxi-Wirtschaftsforum und das erste österreichisch-chinesische Mondfest stattfanden. Darüber hinaus sprach Zanger auch das heuer bevorstehende, zehnjährige Jubiläum der ACBA an. Dabei betonte er das Potenzial der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Österreich und China.

Der chinesische Botschafter in Österreich S.E. Li Xiaosi ging in seiner Ansprache auf die aktuelle Entwicklung Chinas unter dem Eindruck des Coronavirus ein und äußerte sich zuversichtlich. Er bedankte sich für die breite Unterstützung Österreichs, sowohl von institutioneller Seite als auch durch Organisationen wie der ACBA.

Spendenaktion für China wird fortgesetzt

„Das, was wir tun können, ist, China bei der Bewältigung der Krise mit aller Kraft zu unterstützen! Deswegen haben wir schon vor zwei Wochen gemeinsam mit dem Verein Vereins All-China Federation of Returned Overseas Chinese eine Spendenaktion gestartet. Wir haben seither rund 70.000 Euro an Geldern einsammeln können“, erklärt Georg Zanger.

Abgerundet wurde der Abend durch Auftritte der Wiener Gruppe Dexpleen sowie der chinesischen Harfenspielerin Ming Wang. Der Künstler Ju Feng erstellte großformatige Kalligraphien für die Gäste.

