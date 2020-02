TUMI gewinnt Schauspieler Daniel Henney für weltweite Filmreihe

New York (ots/PRNewswire) - TUMI, die führende internationale Reise- und Lifestyle-Marke, hat heute die erste Episode ihrer kommenden Reihe "Perfecting The Journey - The Series" (den Weg perfektionieren - die Reihe) herausgebracht. Im Mittelpunkt der Episode steht Film- und Fernsehstar Daniel Henney.

"Perfecting The Journey - The Series"

Daniel Henney über die Schauspielerei

Ein Element TUMIs fortwährenden Strebens nach Perfektion durch Innovation ist, dass sich die Marke von Feldern außerhalb seines eigenen inspirieren lässt. Jede eindrucksvolle Episode von "Perfecting The Journey - The Series" untersucht eine besondere und zeitaktuelle Idee im Hinblick auf den nie endenden Antrieb, ein bestimmtes Handwerk zu perfektionieren. Für den Schauspieler Daniel Henney besteht dieses ultimative Ziel darin, die "perfekte Szene" zu drehen.

Diese Episode der Reihe, Regie führte Jon Clements, verschafft dem Zuschauer einen Inside-Blick auf den kreativen Prozess Daniel Henneys, wenn er sich auf eine Szene vorbereitet - von der Analyse der zu spielenden Figur bis hin zum Moment, wo er vor die Kamera tritt. Wir erfahren von den Herausforderungen, die sich ihm stellen; davon, wie er auf sein Ziel hinarbeitet; und von der unwiederholbaren "Alchemie", die nötig ist, um eine Szene einzufangen, die später legendär wird. Wie er erklärt, sei es unmöglich, die Schauspielkunst zu perfektionieren - allerdings sei genau das der Punkt, der ihn motiviert, sich weiter in ihr zu versuchen.

Es ist dieser ständige Prozess der Verbesserung, der letztlich die Kultur im Großen formt und verändert. Perfektion, stellt sich heraus, ist nur eine Idee. Es ist der Weg zu ihr hin, der wichtig ist.

"Ich liebe meine TUMI-Rucksäcke. Sie sind haltbar, widerstandsfähig und praktisch", so Daniel Henney. "Es gibt für alles eine Tasche, und ich muss mir nie Gedanken machen, dass sie sich zu stark abnutzen oder aufreißen. Ich habe TUMI-Taschen, die schon Jahre alt sind und die ich immer noch verwenden kann, weil sie so robust sind. Und so sehe ich mich auch selbst, sowohl als Person als auch als Schauspieler: jemanden, der alle möglichen Dinge durchstehen kann, der hartnäckig und belastbar ist."

Diese Kampagne präsentiert die neu umgearbeitete "Harrison Collection". Sie ist inspiriert von einem modernen, zeitlosen Stil. Die einfache minimalistische Kollektion besticht durch enorme Funktionalität und klare Silhouetten in leichtgewichtigem Nylon. Zu ihr gehören die Modelle "Osborn Roll Top Backpack", "Warren Backpack", "Bradner Backpack" und "Gregory Sling". Daniel zeigt, wie die Harrison Collection es ihm ermöglicht, seinen Weg zu perfektionieren - während er seiner Leidenschaft folgend durch die Welt reist.

"Wir sehen Daniel als wahren Weltbürger, der immer versucht, seinen Weg zu perfektionieren", so Victor Sanz, Kreativdirektor von TUMI. "Da wir um die Leidenschaft wissen, die jeder von uns für sein Handwerk empfindet, war es einfach, eine tiefere Verbindung mit ihm zu finden. Ich freue mich sehr, die erste Episode dieser unglaublichen neuen Reihe vorstellen zu können, und weitere, die noch folgen werden."

Der Film wird weltweit über die Social-Media-Kanäle der Marke gezeigt, darunter über Instagram, Facebook, Twitter und YouTube, außer Haus und digital.

Informationen zu TUMI

TUMI entwickelt seit 1975 erstklassige Geschäfts- und Reiseutensilien - konzipiert, um alle Aspekte des Lebens unterwegs aufzuwerten, zu erleichtern und schöner zu machen. Mit unserer Kombination aus tadelloser Funktionalität und Erfindergeist setzen wir uns ein, Menschen auf Reisen und Wegen zu bestärken - als lebenslanger Partner von Vorreitern und Machern, die ihren Leidenschaften nachgehen. Die Marke ist weltweit an etwa 2.000 Verkaufsstellen in über 75 Ländern erhältlich. Weitere Informationen über TUMI erhalten Sie unter www.TUMI.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1093251/Perfecting_The_Journey_The_Series.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

