Coronavirus – Rendi-Wagner fordert sofortige Informationsoffensive für Bevölkerung

Umgang mit Coronavirus auf Tagesordnung des Nationalen Sicherheitsrats setzen – Sicherheitsrat soll vorgezogen werden

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der aktuellen Entwicklungen in Sachen Coronavirus fordert SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner eine umfassende Informationsoffensive. „Es ist jetzt höchste Zeit für eine Informationsoffensive und umfassende Aufklärung für die Bevölkerung. Die Lage ist ernst. Die Menschen sind verunsichert, sie wissen nicht, wie sie sich selbst am besten schützen sollen“, so Rendi-Wagner am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. „Die Menschen müssen von der Bundesregierung umfassend informiert werden. Es dürfen keine Informationslücken bestehen“, so die SPÖ-Chefin. Dazu braucht es leicht zugängliche Informationen, die darüber informieren, wie man sich vor einer Ansteckung schützen kann, wie die Symptome aussehen, wie die Behandlung verläuft, wer die Risikogruppen sind und vor allem braucht es eine Information über Verhaltensregeln. „Oberstes Ziel muss der Schutz der Bevölkerung sein“, so die SPÖ-Vorsitzende. ****

Die SPÖ fordert zudem, dass das Thema Coronavirus auf die Tagesordnung des Nationalen Sicherheitsrats gesetzt wird und bringt dazu ein entsprechendes Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung ein. „Zudem soll der Sicherheitsrat, der erst für Freitag vorgesehen ist, vorgezogen werden“, so die SPÖ-Vorsitzende. (Schluss) bj



