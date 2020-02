Grüne Linz: Langer: Facebook-Posting von Stadtrat Raml ist offen rassistisch

Bürgermeister Luger muss klarstellen, dass Hass und Hetze in Linz keinen Platz haben!

Linz (OTS) - Einmal mehr hat die FPÖ ihr wahres Gesicht auf Facebook gezeigt. So hat Stadtrat Michael Raml ein Posting über ausländische Häftlinge verbreitet, das offen rassistisch ist. „Diese Entgleisung bringt das menschenverachtende Weltbild der Freiheitlichen neuerlich zum Vorschein und ist nicht hinnehmbar. Es stellt sich schon die Frage, ob Personen, die derart ungehemmt gegen AusländerInnen hetzen, einen Platz in der Linzer Stadtregierung haben sollten. Hier erwarte ich mir auch klare Worte des Bürgermeisters“, so Helge Langer, Klubobmann der Grünen Linz.

Der Vorwurf von Raml im Posting gegen Sozialminister Anschober lautet, dass er „Häftlinge in die Krankenversicherung aufnehmen will“. Der freiheitliche Stadtrat schrieb daraufhin von einer „Gebiss-Sanierung für Häftlinge“. „Offenbar ist Stadtrat Raml jedes Mittel recht, um Hass und Hetze zu betreiben. Dafür ist er sogar bereit, freiheitliche Überzeugungen zu vergessen. Schließlich hat die FPÖ im Dezember per Entschließungsantrag die ‚Einbeziehung der Insassen von Justizanstalten in die gesetzliche Krankenversicherung‘ gefordert“, informiert Langer.

Nicht zum ersten Mal hat Raml durch eine öffentliche Entgleisung gezeigt, welch Geistes Kind er ist. „Wer als Stadtrat die Spaltung der Gesellschaft vorantreibt, schadet dem Zusammenhalt in unserer Stadt. Ein ständiges gegenseitiges Ausspielen der Gesellschaftsgruppen hat sich noch nie positiv auf eine Gesellschaft ausgewirkt. Ich ersuche Bürgermeister Luger daher dringend, dieses rassistische Posting nicht auf sich beruhen zu lassen und klar zu machen, dass Hass und Hetze in Linz keinen Platz haben“, fordert Langer abschließend.

