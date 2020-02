Relaunch: "spendeninfo.at" feiert 5. Geburtstag in brandneuem Design

Österreichs größte Spendenplattform feiert Neuauflage

Wir erkannten damals, dass es österreichweit nichts Vergleichbares gab. Mit dem Aufbau einer Onlineplattform, die über die vielen karitativen Spendenzwecke in Österreich informiert, wollten wir den Menschen eine praktische Entscheidungshilfe bieten Joseph Hauptmann, Geschäftsführer spendeninfo.at

Wien (OTS) - Mit dem Relaunch des Onlineportals spendeninfo.at feiert die Plattform zugleich ihr fünfjähriges Bestehen. Seit 19. Februar 2015 können sich Spenderinnen und Spender einen Überblick über die zahlreichen spendensammelnden Hilfsorganisationen in Österreich und deren weltweite Projekte verschaffen. Das Ziel der Plattform, als Leuchtturm im Spendenwesen zu fungieren, wird durch das neue Design noch klarer forciert.

Mit aktuell exakt 157 Spendenorganisationen und knapp 1.000 Hilfs- und Flüchtlingsprojekten führt spendeninfo.at aber nicht nur ein umfangreiches Verzeichnis an Spendenmöglichkeiten. Die erfahrene Redaktion bildet auch das österreichweit erste und bislang einzige Special-Interest-Medium zum Thema Spenden, EZA und Soziales.

Das helle Redesign bietet unter Beibehaltung der Corporate Identity eine modernisierte Oberfläche und ermöglicht u.a. durch neue Icon-Filtermöglichkeiten auch eine Optimierung der Usability.

5 Jahre spendeninfo.at: professionell & unabhängig

Am Anfang stand die Idee, das hauseigene CMS für einen guten Zweck einzusetzen. Die in Wien-Josefstadt ansässige IT-Firma digiconcept - Beratung, Entwicklung und Realisierung im Internet GmbH ermöglicht die Umsetzung des Webprojekts: "Wir erkannten damals, dass es österreichweit nichts Vergleichbares gab. Mit dem Aufbau einer Onlineplattform, die über die vielen karitativen Spendenzwecke in Österreich informiert, wollten wir den Menschen eine praktische Entscheidungshilfe bieten" , betont Joseph Hauptmann, der als Technischer Direktor bei digiconcept 2014 auch die Geschäftsführung von spendeninfo.at übernahm.

Einige Schwerpunkte bildeten dabei von Beginn an die Grundlage für die Spendenplattform: eine professionelle Redaktion, einmaliger und qualitativ hochwertiger Content, der Verzicht auf Werbung. Die Finanzierung über das Mutterunternehmen digiconcept sichert seit Anbeginn die Unabhängigkeit von spendeninfo.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Monika Knasmillner

spendeninfo.at | Redaktion, Presse

redaktion @ spendeninfo.at

+43 1 218 02 12 - 27