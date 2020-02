7 auf einen Streich: Nachhaltige Gebäude in der Seestadt ausgezeichnet

Wien (OTS) - Nach dem Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit 2019 für das Quartier rund um den Hannah-Arendt-Park und die Bundesschule Aspern der BIG, wurden nun sieben Gebäude in der Seestadt von klimaaktiv & ÖGNB als Vorzeigeprojekte für klimaschonendes Bauen ausgezeichnet.

Bundesministerin Leonore Gewessler (BMK) prämierte beim Wiener Kongress für zukunftsfähiges Bauen (BauZ!) Donnerstagabend insgesamt 31 Gebäude für ihre herausragende Leistung in Sachen Ökologie und Energieeffizienz. Gleich sieben der Preisträger sind in aspern Seestadt zuhause. Alle Projekte stammen entweder aus dem Programm klimaaktiv Bauen und Sanieren und/oder wurden nach dem Bewertungssystem der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (ÖGNB) ausgezeichnet.

Auszeichnung bestätigt Qualitätsstandards der Seestadt

Von Anfang an setzte man bei der Entwicklung der Seestadt auf Innovation und Nachhaltigkeit. Dazu gehören eine anspruchsvolle Architektur, effiziente Energiekonzepte und hochwertige Freiräume im öffentlichen Raum. Im Namen des Managements der, für die Entwicklung und Verwertung der Seestadt verantwortlichen, Wien 3420 aspern Development AG gratuliert Heinrich Kugler den Preisträgern: „Wir sind stolz darauf, dass auch hier wieder mehrere Seestadtprojekte ausgezeichnet wurden. Die wertvolle Zusammenarbeit mit klimaaktiv und ÖGNB trägt wieder einmal Früchte und bestätigt unsere Qualitätsstandards. So wird unsere Arbeit messbar und wir erhalten neuen Ansporn für zukünftige Projekte. Schließlich wollen wir unserem Ruf als Innovationslabor der Smart City Wien weiterhin gerecht werden.“

Die prämierten Seestadt-Gebäude im Detail

Living Garden

Baufeld J3B

Träger: VI-Engineers Bautechnik GmbH

Status: fertig

https://klimaaktiv-gebaut.at/living-garden.htm

Baugruppe Leuchtturm

Baufeld G12B

Träger: Schwarzatal in Kooperation Baugruppe Leuchtturm

Status: in Planung

https://www.leuchtturm-seestadt.at/

Baugruppe Kolokation

Baufeld G12C

Träger: Schwarzatal in Kooperation mit Kolokation

Status: in Planung

https://kolokation-as.net/

Live Life Long

Baufeld G13A

Träger: Familienwohnbau gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH

Status: in Planung

https://bwm.at/de/projects/live-life-long-aspern-seestadt/

Lakeside

Baufeld J5A

Träger: ERSTE Immobilien KAG

Status: fertig

https://lakeside.immo/de/home

Technologiezentrum 2

Baufeld C4-2

Träger: Wirtschaftsagentur Business & Service Center GmbH

Status: fertig

https://klimaaktiv-gebaut.at/tz-seestadt-bauteil-2.htm

Bundesschule Seestadt Aspern

Baufeld D18

Träger: Bundesimmobiliengesell-schaft (BIG)

Status: fertig

https://klimaaktiv-gebaut.at/bundesschule-aspern.htm



Fotos von der Prämierung beim Wiener Kongress für zukunftsfähiges Bauen (BauZ!):

https://www.klimaaktiv.at/bildgalerie/2020/auszeichnung-bauz.html





Wien 3420 aspern Development AG

Für die Entwicklung von aspern Die Seestadt Wiens ist die Wien 3420 aspern Development AG zuständig. Sie ist zentrale Ansprechpartnerin für potenzielle Projektwerber, betreibt das Standortmarketing, die Akquisition von Partnern und die Verwertung von Flächen. In enger Kooperation mit der Stadt Wien werden die städtebauliche Planung, die Flächenwidmung und die infrastrukturelle Erschließung vorangetrieben. In der Zusammenarbeit mit den rund 20 beteiligten Dienststellen der Stadt Wien sowie mit dem darüber hinaus involvierten ProjektentwicklerInnen und InvestorInnen wird die Wien 3420 AG seit 2011 von der Projektleitung Seestadt Aspern in der Baudirektion der Stadt Wien unterstützt.

