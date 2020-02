ORF SPORT + mit der Bob-WM und der Basketball-EM-Qualifikation

Auch am 22. und 23. Februar live: Snowboard, Rodeln, Skispringen, Langlaufen, Judo, Handball, Skicross und die FIA WEC

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 22. Februar 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Snowboard-Weltcup in Pyeongchang (PGS) um 6.01 Uhr, vom Rodel-Weltcup in Winterberg (Damen 1. Lauf um 9.50 Uhr, 2. Lauf um 11.15 Uhr, Herren 1. Lauf um 13.30 Uhr, 2. Lauf um 15.25 Uhr), vom Skisprung-Weltcup der Damen in Ljubno um 12.15 Uhr, vom Langlauf-Weltcup in Trondheim (Sprint klassisch Damen und Herren) um 13.00 Uhr und zeitversetzt um 14.45 Uhr, von der Bob-WM in Altenberg (Zweier Damen 3. Lauf zeitversetzt um 16.40 Uhr, 4. Lauf um 17.00 Uhr, Zweier Herren 1. und 2. Lauf zeitversetzt um 19.00 Uhr), von der World Judo Tour 2020 – Grand Slam Düsseldorf um 18.10 Uhr und vom spusu Handball Liga Austria-Spiel Linz AG – Insignis Westwien um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00 und 9.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 Uhr, das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 9.30 und 11.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom Handball-EM-Spiel Österreich – Weißrussland um 22.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Rodel-Weltcup in Winterberg (Doppelsitzer 1. Lauf um 9.00 Uhr, 2. Lauf um 11.15 Uhr, Team Staffel um 13.25 Uhr), vom Skicross-Weltcup in Sunny Valley um 10.00 Uhr, vom Skisprung-Weltcup der Damen in Ljubno um 12.10 Uhr, von der Bob-WM in Altenberg (Zweier Herren 3. Lauf um 14.30 Uhr, 4. Lauf um 16.00 Uhr), vom Basketball EM-Qualifikationsspiel Slowenien – Österreich um 16.55 Uhr, von der World Judo Tour 2020 – Grand Slam Düsseldorf um 18.45 Uhr und von der FIA WEC 2019/20 – 6h von Cota/Lone Star Le Mans um 19.30 und 22.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 und 10.30 Uhr, das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.00 und 15.40 Uhr, die Höhepunkte vom Judo European Open um 13.00 Uhr und vom Langlauf-Weltcup in Trondheim (15km klassisch Verfolgung Damen um 20.15 Uhr, 30km klassisch Verfolgung Herren um 21.00 Uhr) sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programm-Highlights am Sonntag, dem 23. Februar.

Die alpinen Snowboarderinnen und Snowboarder tragen am 22. Februar in Pyeongchang in Südkorea einen Parallel-Riesenslalom aus. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Vorletzte Station der Rennrodler in dieser Weltcup-Saison ist am 22. und 23. Februar Winterberg in Deutschland. Kommentator ist Dieter Derdak, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Andreas Linger.

In Ljubno in Slowenien tragen die Skispringerinnen am 22. und 23. Februar zwei Weltcup-Bewerbe aus. Kommentator ist Dieter Helbig (ORF-TVthek am Samstag live von 11.25 bis 13.00 Uhr, am Sonntag live von 11.25 bis 13.00 Uhr).

Im Langlauf-Weltcup stehen in Trondheim in Norwegen am 22. Februar Sprintbewerbe und am 23. Februar Verfolgungs-Bewerbe auf dem Programm. Kommentator ist Toni Oberndorfer (ORF-TVthek am Samstag live von 13.00 bis 14.45 Uhr, Verfolgung Damen von 11.15 bis 12.25 Uhr, Verfolgung Herren von 13.15 bis 15.00 Uhr).

Höhepunkt der Bob- und Skeleton-Saison 2019/20 sind die Weltmeisterschaften, die vom 21. Februar bis 1. März in Altenberg in Deutschland ausgetragen werden. Kommentator ist Florian Prates (ORF-TVthek live: Bob Herren 1. Lauf von 11.30 bis 12.40 Uhr, 2. Lauf von 13.00 bis 14.10 Uhr, Damen 3. Lauf von 15.30 bis 16.40 Uhr, Zweier Herren 4. Lauf von 16.00 bis 17.10 Uhr).

Beim Grand Slam in Düsseldorf im Rahmen der World Judo Tour 2020 sind vom 21. bis 23. Februar mehr als 800 Athletinnen und Athleten aus rund 120 Ländern mit dabei. Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler (ORF-TVthek am Samstag live von 17.00 bis 19.00 Uhr, am Sonntag live von 17.00 bis 19.30 Uhr).

In der spusu Handball Liga Austria hat Linz AG am 22. Februar Insignis Westwien zu Gast. Kommentator ist Johannes Hahn.

Der vorletzte Skicross-Bewerb steht in dieser Weltcup-Saison am 23. Februar in Sunny Valley in Russland auf dem Programm. Kommentator ist Philipp Maschl (ORF-TVthek live von 9.00 bis 10.30 Uhr).

Nach dem Auftaktmatch in der Qualifikation zur EuroBasket 2021 gegen Ukraine am 20. Februar spielt Österreichs Basketball-Team am 23. Februar auswärts in Slowenien. Kommentator ist Michael Guttmann.

Mit den 6 Stunden von Cota startet die FIA World Endurance Championship am 23. Februar in das neue Jahr 2020 (ORF-TVthek live von 19.00 bis 1.00 Uhr).

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 14. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at