Österreichische Post AG sichert langfristig Postsportplatz in Hernals

Umfangreiche Investitionen retten die traditionsreiche Sportstätte

Wien (OTS) - Die Österreichische Post AG, alleinige Grundeigentümerin des Postsportgeländes, startet eine Informations- und Dialogserie rund um die Erhaltung, Modernisierung und Entwicklung dieses besonderen Ortes im 17. Bezirk. Oberste Priorität ist die Rettung des Postsportplatzes in Hernals. Die von der Post abgewartete offizielle Präsentation der von der Wiener Stadtentwicklungskommission festgelegten Rahmenbedingungen für die dringend notwendige Erneuerung und Entwicklung des Postsportareals erfolgte gestern seitens der MA21 im Bezirksamt Hernals.

Rettung des Postsportplatzes in Hernals – Gesamtkonzept Postsport Viertel+

Die Absicherung und Entwicklung des Postsportplatzes in Hernals – das ist das erklärte Ziel der Österreichischen Post AG, die Grundeigentümerin des Postsportplatzes ist. Voraussetzung für den Erhalt und eine zukunftsfähige Erneuerung des Postsportplatzes sind umfangreiche Investitionen seitens der Grundeigentümerin. Dies soll mit dem tragfähigen Projekt Postsport Viertel+ gelingen.

Der Postsportplatz soll auch künftig ein identitätsstiftender Teil eines lebenswerten Hernals und die Heimat des Wiener Postsportvereines sein, der letztes Jahr sein 100jähriges Bestehen feierte. Die Österreichische Post AG ist sehr stolz auf diese traditionsreiche Sportstätte und ist hier seit längerem im Dialog mit Verantwortlichen des Postsportvereins und der Stadt Wien, um zukunftsfähige Lösungen zu finden.

Mehrwerte für den Bezirk schaffen – Forderungen der Stadt Wien ntsprechen weitegehend den Planungsideen der Post

Die von der Stadt Wien eingeforderten zentralen Ziele rund um das umfassende Nutzungskonzept für das Areal, decken sich in einem hohen Maß mit den Zielen der Österreichischen Post.

Die wesentlichen Ziele des Projekts Postsport Viertel+ im Überblick:

Langfristige Sicherung des Weiterbestehens des traditionsreichen Wiener Postsportvereins, Modernisierung und Ausbau der Sportanlagen. Das sportliche Angebot soll in großer Vielfalt und zeitgemäß mit möglichst geringen Zugangsbarrieren verfügbar sein, Integration zusätzlicher Angebote für Schulsportaktivitäten, Erhaltung des Angebots für Vereinssport.

Das bedeutet eine qualitätsvolle Öffnung und Durchwegung des Areals, großzügige Teile des Areals werden für die öffentliche Freiraumnutzung zur Verfügung gestellt – hier ist zum Beispiel eine attraktive Neugestaltung des Lidlparks geplant. Der lokale Baumbestand bleibt erhalten und Neupflanzungen kommen dazu.

Start eines umfassenden Dialogprozesses – Veranstaltungen und Architekturwettbewerb

Das Konzept Postsport Viertel+ sieht eine sensible Bebauung an den Rändern des Areals vor; ein Architekturwettbewerb garantiert eine qualitätsvolle Planung. Durch diese städtebaulichen Akzente entsteht neuer, leistbarer Wohnraum und großes Potenzial für Verbesserungen in der Gesundheitsinfrastruktur und für Nahversorgung. Dies alles soll unter bestmöglicher Schonung des Bestands der Sporteinrichtungen geschehen.

Die Österreichische Post AG ist sehr bemüht, alle unterschiedlichen Interessen im Projekt Postsport Viertel+ zu bündeln. Der beauftragte Mediator Dr. Wolfgang Spitzy gewährleistet hier größtmöglichen Austausch und Transparenz. Für 2020 sind Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten geplant.

Für die Post ist es verständlich, dass betreffend der geplanten Wohnbauten Verunsicherungen und Ängste seitens der Anrainer und Anrainerinnen auftauchen. Es darf allerdings nicht vergessen werden, dass wir hier am Anfang eines langfristigen, umfassenden Dialogprozesses stehen, der natürlich auch die Wünsche und Bedenken der Bewohnerinnen und Bewohner in Hernals miteinbezieht.

Weitere Informationen auf postsportviertel.at

