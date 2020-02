Region Weinviertel Donauraum startet Kommunikationsoffensive für Neubürger

LR Bohuslav: Projekt zur Förderung der Willkommenskultur

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Bezirk Korneuburg ist aufgrund der geografischen Lage in unmittelbarer Nähe zu Wien eine Region mit starkem Zuzug. Weil sich dieser Trend auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird, ist eine regionsweite Kommunikationsoffensive für neue Bürgerinnen und Bürger geplant. „Es geht jetzt an die konkrete Umsetzung von Maßnahmen, um unsere niederösterreichische Willkommenskultur zu zeigen“, erläutert Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.

Neue Gemeindebürgerinnen und Bürger bestmöglich zu informieren und eine einladende Willkommenskultur von Beginn an zu leben, um die Einbindung in das soziale Gefüge in den einzelnen Gemeinden bestmöglich zu erreichen, ist das Ziel dieses Projektes. „Mit der Kommunikationsoffensive bauen wir einen intensiven Kontakt mit allen zugehörigen Gemeinden auf, um auf die konkreten Wünsche und Anregungen einzugehen“, sind die beiden Regionssprecher Manfred Weinhappel und Helmut Laab überzeugt. Aus diesen Anregungen entstanden wichtige Maßnahmen, die jetzt Zug um Zug umgesetzt werden. Gefördert werden die Entwicklung, Gestaltung und der Druck von über 12.000 Stück Bürgermappen, Imagefilme über die Gemeinden und die Region, eine Erweiterung der Gemeindehomepages, um einen speziellen Teil für Neubürger, und eine Konzeption der „Neubürgerempfänge".

Die LEADER-Region Weinviertel Donauraum hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union (LEADER Fördermitteln) gefördert. Das Land Niederösterreich hat kürzlich die Unterstützung aus Mitteln des EU – Programms LE / LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landesrätin Petra Bohuslav beschlossen.

