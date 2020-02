SPÖ – 2. Kompass-Podcast-Folge von LH Kaiser zum Thema Gesundheits- und Sozialpolitik

Kaiser: „Setzt ÖVP-Grün die von ÖVP-FPÖ begonnene Demontage des Sozialstaates fort? Was bedeutet das verursachte Chaos bei den Krankenkassen für die Bevölkerung?“

Klagenfurt (OTS) - Einem ebenso brisanten wie aktuellen Thema widmet sich Kärntens SPÖ-Parteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser in einer neuen, der 2. Folge, seines Podcasts „Kompass“. Kaiser darin über sein Verständnis von konstruktiver Politik ohne die so vielen anderen Politikerinnen und Politikern innewohnenden unreflektierten Beißreflexe auf Vorschläge und Ideen anderer, über die drohenden Auswirkungen der Milliarden-Lücke in der von ÖVP-FPÖ eingerichteten Österreichischen Gesundheitskasse und die Notwendigkeit der Sozialdemokratie, der voranschreitenden Entsolidarisierung mit geballter Empathiefähigkeit gegenüberzutreten.

Neben dem Podcast wird Kaiser parallel dazu auch einen entsprechenden neuen Blog zu dem Thema auf https://peter-kaiser.kaerntengewinnt.at/blog-von-peter-kaiser/ veröffentlichen.

