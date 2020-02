Sozialpartnerschaftliche Einigung beim Journalisten-KV bei Zeitschriften und Fachmedien

ÖZV und GPA-djp einigen sich auf ein Gehaltsplus von 2,3%

Wien (OTS) - Die Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) und der Österreichische Zeitschriften- und Fachmedienverband (ÖZV) einigten sich in ihrer Verhandlung am 20.02.2020 auf ein Gehaltsplus von 2,3% – mindestens jedoch 45 Euro – für Journalistinnen und Journalisten bei Zeitschriften und Fachmedien ab 01.03.2020.

Gleichlautend wie bei den kfm. Angestellten einigten sich die Sozialpartner auf die Möglichkeit für Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer das Jubiläumsgeld im Einvernehmen mit dem Dienstgeber auch in Form eines Zeitguthabens zu konsumieren.

ÖZV-Präsidentin und die Verhandlungsleiterin der Arbeitgeberseite Claudia Gradwohl betonte das positive sozialpartnerschaftliche Gesprächsklima: “Die aktuellen zum Teil gewaltigen Herausforderungen für Zeitschriften und Fachmedien sind nur durch ein konstruktives Miteinander der Kollektivvertrags-Verhandlungspartner bzw. auch auf betrieblicher Ebene zu bewältigen. Der Abschluss spiegelt das wechselseitige Verständnis für die wirtschaftliche Situation sowohl der Mitgliedsbetriebe als auch der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer wider.“

Alice Rienesl, Verhandlungsleiterin der GPA-djp: „Die Verhandlungen fanden in einem sehr konstruktiven Rahmen statt. Die vielfach herausfordernde wirtschaftliche Lage in der Branche ist uns natürlich bewusst. Deshalb ist ein fairer Abschluss für uns auch ein Zeichen der Wertschätzung der auch immer herausfordernder werdenden Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen. Die Zukunft der Zeitschriften und Fachmedien in Österreich muss uns jedenfalls ein gemeinsames Anliegen sein.

Auf Grund des verständnisvollen partnerschaftlichen Dialogs haben sich beide Kurien darauf geeinigt, in einem gemeinsamen Workshop im Laufe des Jahres 2020 Maßnahmen zu identifizieren, die eine Attraktivierung der Zeitungs-, Zeitschriften und Fachmedienbranche für zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Ziel hat.

