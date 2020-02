WINEGG: Baustart von 49 exklusiven Eigentumswohnungen in Wien Simmering

In der Hugogasse 8 im 11. Wiener Gemeindebezirk werden 49 provisionsfreie Eigentumswohnungen errichtet.

Wien (OTS) - Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen in Wien Simmering stechen sowohl mit der hochwertigen Ausstattung, als auch mit einer erstklassigen Lage hervor. Die Wohnungen sind hochbegehrt: Mit dem Baubeginn sind bereits 1/3 der Wohnungen verkauft.

Mit dem Wohnbauprojekt in Wien Simmering setzt die WINEGG Realitäten GmbH auf das dynamische Bevölkerungswachstum und auf die hohe Nachfrage nach hochwertigem und nachhaltigem Wohnraum. „Im Mittelpunkt unserer Projekte stehen die zukünftigen Bewohner der Gebäude. Neben ökologischen und ökonomischen Faktoren wie einer ressourcenschonenden Bauweise, Barrierefreiheit und Sicherheit achten wir auch auf den Standort der gebauten Umwelt. Gute Infrastruktur und Nahversorgung sorgen für eine ausgezeichnete Wohn- und Lebensqualität.“ , so DI Hannes Speiser, Prokurist bei WINEGG. Insgesamt werden 49 provisionsfreie Eigentumswohnungen in der Größe von 36 bis 93 m² errichtet.

Die Wohnprojekte der WINEGG Realitäten GmbH sind so konzipiert, dass diese optimal für Vorsorgezwecke geeignet sind. Die Eigentumswohnungen in der Hugogasse gelten als ideal für Großstädter, welche ein Leben in der Stadt mit Grünbezug suchen. Ein Highlight dabei ist die erstklassige Ausstattung: Hier gehen modernes Design und hochwertige Materialien Hand in Hand. Bodentiefe Fenster mit flexiblem Sonnenschutz schaffen ein gemütliches Ambiente in den Wohnräumen. Die Echtholzparkettböden mit Fußbodenheizung bewirken ein angenehmes Raumklima. Markensanitärprodukte, Einbauwannen und bodenebene Duschen sorgen für eine edle Optik und schaffen somit eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre.

Zudem stellt die großartige Infrastruktur, sowie die gute Verkehrsanbindung eine weitere Besonderheit dar. In vier Minuten gelangt man zur U-Bahnlinie U3 und ist somit in weniger als 20 Minuten in der Wiener Innenstadt. Des Weiteren sind Nahversorger für den täglichen Bedarf, ebenso wie das Einkaufszentrum Simmering, fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. Der nahegelegene Herdepark umfasst ein Familienbad sowie mehrere Spiel- und Sportplätze und rundet somit das Wohnglück in Wien Simmering ab.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.hugogasse8.at



Über WINEGG:

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG zeichnen sich durch eine hervorragende Mikrolage sowie eine hochwertige Ausführung und – speziell im Neubau – eine nachhaltige Konzeptionierung, beispielsweise in Form von kompakten, flexiblen Grundrissen aus.

