Wien (OTS) - SWISS TOWN CONSULT und ART-INVEST REAL ESTATE errichten in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof Wien „The Metropolitan“, ein 20-stöckiges Wohnhochhaus mit 370 Wohnungen.

„The Metropolitan“ wird seinen künftigen Mietern moderne, gut durchdachte Wohnungsgrundrisse bieten und begegnet der hohen Nachfrage am Wiener Wohnungsmarkt mit einem individuellen Flächen- und Nutzungskonzept. Durch die zentrale Lage am Hauptbahnhof besteht eine optimale Anbindung an Fernzüge, das überregionale Fernstraßennetz, den öffentlichen Nahverkehr sowie zu Verkehrsmitteln zu dem Wiener Flughafen.



Anlässlich des Spatenstichs lädt Sie das Metropolitan-Team herzlich zu einem Pressegespräch mit anschließendem Spatenstich samt Feier ein.



Ihre Gesprächspartner sind:

• Matthias Waibel, Geschäftsführer der STC - Swiss Town Consult AG

• Dietmar Feistel, Partner bei DELUGAN MEISSL ASSOCIATED ARCHITECTS

• Mark Leiter, Head of Vienna bei ART-INVEST REAL ESTATE Österreich GmbH



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Ihre Anmeldung nehmen wir gerne unter der Tel.-Nr. 01-712 12 00 beziehungsweise info @ foggensteiner.at entgegen.



Einladung zum Pressegespräch für „The Metropolitan“

Datum: 03.03.2020, 09:45 Uhr

Ort: Karl-Popper-Straße 5, 1100 Wien, Österreich

