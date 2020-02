ANSCHOBER: Erstmals geht die Zahl der Grippe-Fälle in Österreich wieder zurück

144.000 Betroffene von Grippe oder grippeähnlichen Erkrankungen in dieser Woche in Österreich, auch alle 179 Testungen auf das Coronavirus bisher negativ

Wien (OTS) - Der Höhepunkt der diesjährigen, sehr starken Grippewelle scheint überschritten: Waren es in der Vorwoche 206.000 Erkrankte, so ist deren Zahl in dieser Woche auf 144.000 gesunken (Grippe und grippeähnliche Erkrankungen).

Auch die Entwicklung des Coronavirus ist in Österreich und Europa weiterhin stabil. Alle 179 bisherigen Coronavirus-Testungen in Österreich sind negativ, auch die Zahl der in der EU nachweislich Erkrankten ist mit 45 stabil. In China nimmt die Epidemie hingegen weiter deutlich zu - bereits 75.192 Personen weltweit sind als nachweislich Erkrankte gemeldet. 99 Prozent davon in China, davon wiederum 95 Prozent in der Großregion um die Millionenstadt Wuhan.

Gesundheitsminister Anschober: „Wir wollen alles dazu beitragen, dass aus einer regionalen Epidemie keine globale Pandemie wird. Dieses Ziel ist noch lange nicht gesichert, daher braucht es weiterhin hohe Vorsicht und eine konsequente Umsetzung der Schutzmaßnahmen.“







