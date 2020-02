Kino auf der Überholspur: Steigende Besucherzahlen in ganz Europa

• Rekordjahr 2019: 1,34 Milliarden Besucher in europäischen Kinos • Plus 10 Prozent Kinobesucher in Österreich

Wien (OTS) - Kinokrise in Zeiten von Netflix & Co? Keine Spur! Die kürzlich veröffentlichten Zahlen des europäischen Kinoverbandes UNIC bestätigen, Kinos sind auf dem Erfolgskurs und verzeichnen Besucherrekorde in ganz Europa. Nach einem verhaltenem Jahr 2018 gibt die Branche für 2019 ein Top-Ergebnis mit 1,34 Milliarden Kinobesuchern in ganz Europa bekannt. Auch in Österreich kann sich das Ergebnis sehen lassen: Rund 10 Prozent mehr Cineasten gingen im vergangenen Jahr ins Kino.

Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe, dazu: „Diese positive Entwicklung spiegelt unseren erfolgreichen Weg wider. Das Kinogeschäft ist ein dynamischer Wachstumsmarkt und lebt von einem attraktiven Filmangebot in Kombination mit höchster Qualität und modernster Technologie. Als Österreichs Marktführer haben wir schon längst erkannt, Kino ist nicht nur Kino. Es geht vielmehr um das gemeinsame Erlebnis vor Ort und genau hier knüpfen wir an, wir schaffen Erlebnisstandorte für Groß und Klein.“

Erfolgreiche Filme 2019 in Österreich

Dass Herr und Frau Österreicher mit Freude ins Kino gehen, beweist auch die Statistik. Die erfolgreichsten Filme im vergangenen Jahr waren „Der König der Löwen“, „Die Eiskönigin 2“, „Avengers: Endgame“ und „Joker“, aber auch lokale Produktionen wie beispielsweise „das perfekte Geheimnis“ zogen großes Interesse auf sich und brachten viele Besucher vor die Kino-Leinwand.

Cineplexx-Gruppe in Vorreiterrolle

Seit Beginn der Firmengeschichte entwickelte sich das Unternehmen zur Erfolgsgeschichte. Den Trends auf der Spur und mit treibender Innovationskraft zählen sie zu den Top-Playern in Europa. 2019 begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher. Christof Papousek, CFO/Co-Gesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe: „Das Thema Innovation ist sehr wesentlich für uns. Wir entwickeln uns als Unternehmensgruppe stetig weiter und investieren in neue Technologie- und Komfort-Standards mit dem Ziel weitere Maßstäbe in Richtung unvergessliches Kinoerlebnis zu setzen. In den vergangenen Jahren sind wir kontinuierlich gewachsen – nun folgt der nächste Schritt mit unserem aktuellsten Projekt im Cineplexx Millennium City. Wir freuen uns, Kinofans in eine neue Welt des Erlebens & Spürens ganz nach dem Motto ‚soo spüren war Kino noch nie‘ zu entführen.

Zur Zukunft von Programm- und Kulturkinos in Österreich ergänzt Papousek: „Kino spannt den Bogen von Kultur bis Unterhaltung. Kino bedeutet für uns beides. Mittlerweile werden viele sogenannte Arthouse Filme in Großkinos gespielt. Der Cineplexx-Standort Village Cinemas in Wien Mitte als erstes Multiplex Kino und immer noch größtes in Europa ist Mitglied des Kinonetzwerks Europa Cinemas. Man kann nur Mitglied im Kinonetzwerk Europa Cinemas sein, wenn man einen signifikanten Programmanteil bietet von europäischen, nicht nationalen Filmen. Und wir freuen uns relevanter Partner filmkultureller Veranstaltungen, wie des Jüdischen Filmfestivals zu sein. Kulturkino findet nicht nur im Programmkino statt, sondern hat auch im Großkino seinen Platz.“





Über Cineplexx und die Constantin Film-Holding GmbH

Die Constantin Film Holding GmbH steht mit ihren Kinobeteiligungen Cineplexx Kinobetriebe GmbH und Lichtspieltheater Betriebs GmbH für modernes, visionäres Kino und ist unangefochtener Vorreiter in punkto Kinotechnologie und Servicestandards – 2018 und 2019 wurde dies mit den aktuellen Innovationen im Cineplexx Wienerberg (Onyx-LED und Real D Flagship-Laser), im Cineplexx Graz, Belgrad und Novi Sad (MX4D), dem IMAX Laser im Cineplexx Donau Zentrum und Apollo und dem ersten Dolby Cinema in Wien im Village Cinema uns danach im Cineplexx Millennium City, dem nun mehr vierten Dolby Cinema Standort nach Linz und Salzburg Airport, bestätigt.

Der Beginn der Firmengeschichte erfolgte 1951 mit dem Filmverleih Constantin-Film in Österreich, seit 1985 steht das Unternehmen unter leitender Mitarbeit und Teilhaberschaft beziehungsweise in Folge komplett im Eigentum österreichischer Unternehmer. In den 70er Jahren erfolgte eine bundesweite Ausweitung der Spielstätten unter dem Namen Constantin-Film Kinos. Die Cineplexx Kinobetriebe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der 1985 gegründeten Constantin Film-Holding-GmbH, mit über 60 Kinos in 12 Ländern: Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland, Rumänien und Italien. Über 400 Säle mit mehr als 70.000 Sitzen werden betrieben. Der letzte Expansionsschritt erfolgte im Februar 2019 mit dem Kauf der UCI Kinowelt und den damit verbundenen drei Standorten in Österreich. 2019 und 2020 ging die Expansion im SEE-Bereich mit 6 Kinos in Rumänien in eine neue Phase.

Mit rund 1.700 MitarbeiterInnen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro. 2019 begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher.

Mehr Informationen zu Österreichs führendem Kinobetreiber auf www.cineplexx.at.

