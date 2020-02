ORF SPORT + mit dem Basketball-EM-Qualifikationsspiel Österreich – Ukraine

Auch am 20. Februar live: Langlauf-Weltcup

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 20. Februar 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen Langlauf-Weltcup in Storlien-Meraker (38 km Freistil Massenstart Damen um 10.45 Uhr, 38 km Freistil Massenstart Herren um 13.25 Uhr) und vom Basketball-EM-Qualifikationsspiel Österreich – Ukraine um 19.20 Uhr sowie die Höhepunkte vom Faustball-Bundesliga-Final 3 Damen und Herren um 19.00 Uhr und vom Herren-Einzel bei der Biathlon-WM in Antholz um 21.20 Uhr.

Freistil-Rennen über 38 Kilometer mit Massenstart werden im Langlauf-Weltcup bei den Damen und Herren am 20. Februar in Storlien-Meraker in Norwegen ausgetragen. Kommentator ist Johannes Hahn.

Zum Auftakt der Qualifikation zur EuroBasket 2021 hat Österreichs Basketball-Team am 20. Februar in Graz die Ukraine zu Gast. Kommentator ist Michael Guttmann. In der Pause: SPORT 20.

