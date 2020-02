ÖAK Jahresschnitt 2019: Die Krone ist erneut auflagenstärkste Tageszeitung

Die aktuelle ÖAK bestätigt die Marktführerschaft der Kronen Zeitung in allen Kennzahlen

Wien (OTS) - 716.212 Exemplare (davon 33.399 ePaper) der Kronen Zeitung wurden wochentags (Mo-Sa) 2019 verbreitet, 672.779 (davon 32.915 ePaper) wurden verkauft. Die „Krone“-Druckauflage liegt bei über 750.000 Exemplaren. Diese beeindruckenden Auflagen weist die heute veröffentlichte Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) aus und belegt einmal mehr, dass sich unabhängiger Journalismus bezahlt macht. So verkaufte die Krone wochentags mehr Exemplare als die nächsten fünf Tageszeitungstitel zusammen.

1,1 Millionen verkaufte Sonntags-Auflage

Unerreicht sind die Sonntags-Auflagen der Kronen Zeitung: Mit einer Verbreitung von 1.121.730 Exemplaren (davon 33.464 ePaper) ist sie das mit Abstand größte Printmedium am Sonntag. Allein von der Krone-Stammausgabe – sie erscheint in Wien, Niederösterreich und Burgenland – wurden sonntags im Jahr 2019 mehr als eine halbe Million Exemplare (506.000 davon 11.703 ePaper) verkauft. In allen drei Bundesländern der Stammausgabe und in Oberösterreich ist die Kronen Zeitung – sonntags wie wochentags – erneut die auflagenstärkste Kauf-Tageszeitung.

Rund 582.000 Krone-Abos

Unverändert wird die Kronen Zeitung überwiegend im Abonnement bezogen. So wurden 2019 wochentags (Mo-Sa) 581.972 Krone-Abos verkauft, über 23.000 davon als ePaper. Die Steigerungsrate beim ePaper-Abo liegt bei 12,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Aboanteil am Verkauf beträgt stolze 86,5 Prozent – ein klares Zeichen der engen Blatt-Bindung der LeserInnen zu ihrer Krone.



Horst Pensold, Leiter Sales & Services bei MediaPrint: „Gerade für Leser die kuratierte Inhalte schätzen und trotzdem die digitalen Vorzüge nutzen wollen ist das Krone ePaper eine ansprechende Alternative zur gedruckten Zeitung. Das anhaltende Interesse an unseren digitalen Produkten bestätigt unseren eingeschlagenen Weg, die Services und Produkte digital weiter zu entwickeln.“

