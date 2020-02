„Die Barbara Karlich Show“: Kabarettnachmittag am Faschingsdienstag

Die Themen von 24. bis 28. Februar

Wien (OTS) - Barbara Karlich präsentiert von Montag, dem 24., bis Freitag, den 28. Februar 2020, jeweils um 16.00 Uhr in ORF 2 in neuen Ausgaben der „Barbara Karlich Show“ abwechslungsreiche Themen. Am Faschingsdienstag, dem 25. Februar, lädt die Moderatorin zum Kabarettnachmittag – für beste Unterhaltung sorgen dabei Andreas Ferner, Angelika Niedetzky, Caroline Athanasiadis, Joesi Prokopetz, Nadja Maleh und Christoph Fälbl.

Die Themen im Überblick:

Montag, 24. Februar: „Achtzig ist das neue Sechzig: Wir sind im Herzen jung“

Die Menschen erreichen heutzutage ein höheres Alter als früher. Um diese „gewonnen“ Lebensjahre genießen zu können, ist es wichtig, sich fit und agil zu halten. Viele haben ihren Jungbrunnen gefunden und führen ein erfülltes und aktives Leben. Wie sie geistig und körperlich fit bleiben, verraten die Gäste der heutigen Sendung.

Dienstag, 25. Februar: „Kabarettnachmittag bei Barbara“

Die Stars der österreichischen Kabarettszene, Andreas Ferner, Angelika Niedetzky, Caroline Athanasiadis, Joesi Prokopetz, Nadja Maleh und Christoph Fälbl sind bei Barbara Karlichs Kabarettnachmittag zu Gast und sorgen für einen fulminanten Faschingsausklang. Andreas Ferner, der auch Lehrer ist, bringt dem Publikum die ungeschminkte Wahrheit aus den Klassenzimmern näher und verrät, was Lehrer über Schüler und Eltern wirklich denken. Angelika Niedetzky will alle inspirieren, wie schön es doch wäre, mehr Leidenschaft im alltäglichen Leben zuzulassen. Caroline Athanasiadis, in deren Brust zwei Seelen wohnen und zwei Herzen schlagen, gesteht ein grundsätzliches Problem: „Ich bin für die Wiener zu temperamentvoll und für die Griechen viel zu ehrlich“, sagt sie und analysiert pointiert die Unterschiede beider Kulturen. Joesi Prokopetz glänzt nicht nur als Texter des Austropop, sondern auch als Kabarettist und wird lebhaft veranschaulichen, wie schwer es sein kann, einen Witz spannend zu erzählen. Nadja Maleh wechselt in rasantem Tempo zwischen verschiedenen Frauenbildern und Klischees, wobei die gebürtige Tirolerin mit syrischen Wurzeln auch die Männerwelt nicht verschont. Christoph Fälbl stellt sich furchtlos den Herausforderungen des Älterwerdens. Die typischen Problemchen, die im Alter auftauchen, kennt auch er bereits, aber von einer Midlife-Krise will der 52-Jährige nicht sprechen: „Denn wenn das jetzt schon mein Midlife wäre, würde ich ja nur läppische 104 werden. Das ist mir eindeutig zu kurz!“

Mittwoch, 26. Februar: „Mutig oder naiv? Ich mische mich überall ein“ Ob Handgreiflichkeiten in der Öffentlichkeit, Diebstähle oder Unfälle – im Alltag gibt es viele Situationen, die ein bewusstes couragiertes Eingreifen erfordern. Doch wie handelt man in verschiedenen Situationen richtig? Wann kann bewusstes Eingreifen gefährlich werden und wann ist Handeln erforderlich, um anderen Menschen zu helfen?

Donnerstag, 27. Februar: „Kurze Affären, dauerhafte Gefühle“ Eine Affäre ist ein sexuelles Abenteuer, das leidenschaftlich und oft unverbindlich abläuft. Die Beteiligten möchten sich meist nicht binden. Doch was passiert, wenn sich tiefere Gefühle entwickeln? Kann aus einer Affäre auch eine dauerhafte Liebesbeziehung werden?

Freitag, 28. Februar: „Liebesbekundungen sind nur leere Worte“ Die „berühmten drei Worte“ zu sagen oder zu hören, ist für viele Menschen von großer Bedeutung und ein wichtiger Liebesbeweis. Für andere ist die Liebesbekundung nichts weiter als eine leere Hülle, die oft viel zu schnell über die Lippen gebracht wird. Welche Bedeutung hat der Satz „Ich liebe Dich“ wirklich?

