AVISO: Sozialistische Jugend wählt am Wochenende neuen Vorsitz

Verbandstag 22.-23. in Linz

Wien (OTS) - Am Wochenende findet der Verbandstag der Sozialistischen Jugend Österreich, mit rund 200 Delegierten aus ganz Österreich, in Linz statt. Neben inhaltlicher Antragsdiskussion wird Julia Herr nach sechs Jahren von ihrer Funktion als Verbandsvorsitzende verabschiedet. Es wird ein neuer Vorstand und ein neuer Vorsitz gewählt. Der Verbandstag findet unter Ausschluss der Medienöffentlichkeit statt, über das Wahlergebnis wird am Samstag eine Presseaussendung informieren.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Radovan Baloun

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at