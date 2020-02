Yildirim: „Regierung agiert bei Abschiebung von Menschen in Pflegeausbildung kurzsichtig“

SPÖ bringt Antrag auf Ausweitung eines Abschiebestopps von Lehrlingen auf Auszubildende in Pflegeberufen ein

Wien (OTS/SK) - „Händeringend werden landauf, landab Pflegekräfte gesucht und in Österreich fällt uns dazu nichts Besseres ein, als Menschen abzuschieben, die gut integriert sind und eine Ausbildung in diesem Bereich machen. Das kann nicht die Antwort auf den aktuellen Pflegenotstand sein“, versteht die Tiroler SPÖ-Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim die Vorgehensweise der türkis-grünen Bundesregierung nicht. ****

Anlass sind zwei Fälle in Tirol: Asylwerber, die eine Ausbildung in der Pflege machen, sollen abgeschoben werden. „Pflegeheime können ganze Stationen nicht besetzen, weil die MitarbeiterInnen in der Pflege fehlen. Die Bundesregierung legt sich aus populistischen Gründen selbst Steine in den Weg. Die SPÖ wird daher in der nächsten Nationalratssitzung einen Antrag auf Abschiebestopp von Asylsuchenden in Ausbildung einbringen. Für Lehrlinge gibt es diesen bereits“, schildert Yildirim. (Schluss) bj/mp

