ANSCHOBER: Ruperta Lichtenecker übernimmt zentrale Rolle der Kabinettschefin im Sozialministerium

Wien (OTS) - Dr.in Ruperta Lichtenecker übernimmt die zentrale Rolle der Kabinettschefin im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Die Ökonomin arbeitete über viele Jahre an der Johannes-Kepler-Universität und war in der Folge mehr als zehn Jahre als Abgeordnete im Nationalrat tätig. Zuletzt leitete Lichtenecker Anschobers Regierungsbüro in Oberösterreich.

Bundesminister Rudolf Anschober: „Mit Dr.in Ruperta Lichtenecker übernimmt eine hochkompetente Persönlichkeit die zentrale Rolle der Kabinettschefin im Sozialministerium. Davor hat sie fast zwei Jahre mein Regierungsbüro in Oberösterreich geleitet. Dr.in Lichtenecker ist fachlich sehr versiert, bestens vernetzt und hat durch ihre langjährige Tätigkeit im Nationalrat große Erfahrung in der Politik. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit! Mit den Bestellungen von Stefan Wallner als Generalsekretär und Ruperta Lichtenecker als Kabinettschefin steht das Team für die nächsten Jahre zum größten Teil. Gemeinsam mit dem großartigen Team des Ministeriums selbst bin ich sehr zuversichtlich, dass wir die großen Herausforderungen für das Ressort von der Pflegereform bis zur Gesundheitskassa und zum Finanzausgleich gut bewältigen können.“





Eckpunkte Lebenslauf Dr.in Ruperta Lichtenecker

Geboren 1965 in Bad Zell, Oberösterreich

Doktoratsstudium der Volkswirtschaftslehre an der Johannes Kepler Universität

Ökonomin und Wissenschafterin, unter anderem an der Johannes Kepler

Universität, Institut für Volkswirtschaftslehre

Universitätslektorin für Volkswirtschaftslehre, Johannes Kepler

Universität Linz

2003-2006 Mitglied des Bundesrates

2006-2017 Abgeordnete zum Nationalrat, Vorsitzende des Ausschusses für Forschung, Innovation und Technologie

2018-2020 Leitung Regierungsbüro Landesrat Rudolf Anschober





