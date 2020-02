Kooperation zwischen Ria Money Transfer und Österreichischer Post

Geldüberweisungen ab 1.4. möglich

Wien (OTS) - Ab 1. April 2020 bietet die Post mit der bank99 in ihren eigenbetriebenen Filialen Bank- und Finanzdienstleistungen an. Das Leistungsangebot umfasst zum Start der Bank Dienstleistungen und Produkte rund um Girokonten, Zahlungsverkehr, Kreditkarten, Debitkarten und Sparprodukte. Somit bietet die Post auch weiterhin eine entsprechende Flächendeckung und eine Versorgung des ländlichen Raums mit Bank- und Finanzprodukten. Nun kommen durch eine Kooperation mit Ria Money Transfer auch Geldüberweisungen dazu.

Nach einer internationalen Ausschreibung – aus der Ria Money Transfer als Sieger hervorging – wird durch diese Partnerschaft in den über 400 Postfilialen auch Geldüberweisungen möglich sein. Zum Start der Bank- und Finanzdienstleistungen bei den Post Partnern am 4. Mai bieten vorerst 300 Post Partner eine Geldüberweisung via Ria Money Transfer – klares Ziel ist, dass in weiterer Folge Geldüberweisungen auch bei den anderen Post Partnern möglich sein werden.

„Schnell, sicher und bequem – das erwarten sich Kunden von einer Geldüberweisung. Und mit Ria Money Transfer haben wir den idealen Partner für unser Filialnetz gefunden und können unseren Kunden wie gewohnt Geldüberweisungen anbieten“, so DI Dr. Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post zur neuen Partnerschaft.

Über Ria Money Transfer

Ria Money Transfer, eine Tochtergesellschaft der Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ist einer der führenden Anbieter für Bargeldtransfer weltweit. In einem Netzwerk aus weltweit knapp 400.000 Standorten in 160 Ländern und auf www.riamoneytransfer.com bietet Ria schnelle, sichere und kostengünstige Bargeldüberweisungen an. Mehr Informationen gibt es auf www.riafinancial.com und www.riamoneytransfer.com.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Post AG

Mag. Ingeborg Gratzer

Leitung Presse & Interne Kommunikation

Tel.: +43 57767 – 32010

ingeborg.gratzer @ post.at