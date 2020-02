Österreich-Power in der UEFA Europa League: Eintracht Frankfurt vs. FC Salzburg morgen, um 18:15 Uhr live auf PULS 4

Nach beeindruckenden Leistungen in der Vorrunde der UEFA Europa League trifft der FC Salzburg im Sechzehntelfinale auf Eintracht Frankfurt.

Wien (OTS) - Es gibt Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Zum Auftakt der K.o.-Phase trifft der FC Salzburg mit Eintracht Frankfurt auf ein Team, das mit Trainer Adi Hütter, Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker drei ehemalige Salzburger in ihren Reihen hat. Bereits das Hinspiel im Hexenkessel von Frankfurt wird dabei zu einer richtungsweisenden Partie im Kampf um den Aufstieg. PULS 4 überträgt das Duell der Bullen gegen die Adler direkt aus Frankfurt, um 18:15 Uhr live und exklusiv im österreichischen Free-TV.

PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Experte: Johnny Ertl

Reporter: Mario Hochgerner

Die Highlights aller restlichen Spiele, inklusive der Partie des LASK gegen AZ Alkmaar, gibt in einer ausführlichen Highlightsendung ab 23:15 Uhr auf PULS 4.

UEFA Europa League: Eintracht Frankfurt vs. FC Salzburg

Morgen, um 18:15 Uhr live auf PULS 4



Blick hinter die Kulissen: JEDER.MANN - DES IS SOIZBURG



Zwischen dem Live-Spiel des FC Salzburg und der Highlightsendung im Spätabendprogramm, zeigt PULS 4 eine Dokumentation über den FC Salzburg und gewährt einen hautnahen Einblick in die tägliche Arbeit des Erfolgsteams rund um Trainer Jesse Marsch.



JEDER.MANN - DES IS SOIZBURG, um 21:10 Uhr auf PULS 4



Die UEFA Europa League live im Free-TV auf PULS 4, im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und auf sport.puls4.com

Rückfragen & Kontakt:

sebastian.knoebl @ prosiebensat1puls4.com