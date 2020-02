Bundesheer: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besuchte die Stellungskommission in St. Pölten

Wien (OTS) - Heute Dienstag, den 18. Februar 2020, besuchte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Stellungskommission in St. Pölten. Durch Investitionen in den letzten Jahren zählt sie heute zu einer der modernsten in ganz Österreich. Vor Ort machte sich die Bundesministerin persönlich ein Bild von den verschiedensten Stationen und Untersuchungen.



„Die Stellungsstraße ist die erste militärische Einrichtung, die der angehende Soldat kennenlernt. Daher ist ein moderner, zuvorkommender Umgang mit unseren Stellungspflichtigen unbedingt anzustreben“, so Verteidigungsministerin Tanner.



Weitere Informationen zur Stellung sind auf unserer Homepage www.bundesheer.at unter dem Link http://stellung.bundesheer.at/ueberblickabrufbar.



Ab dem 17. Geburtstag sind männliche österreichische Staatsbürger stellungspflichtig. Die Stellung dient dazu, die psychischen und physischen Stärken und Schwächen zu erkennen. So können die Stellungspflichtigen den Grundwehrdienst in einer ihren Fähigkeiten entsprechenden Funktion ableisten.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer