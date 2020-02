Das österreichische Technologieberatungsunternehmen eutema gibt den Launch des Spin-offs ‘Eutema Research Services GmbH’ bekannt

Aufgrund der steigenden Nachfrage in den Bereichen Forschung, Politik und internationaler Zusammenarbeit hat eutema sich dazu entschlossen, ein eigenständiges Unternehmen zu gründen

Wien (OTS) - Das neue Jahrzehnt markiert auch einen Neustart für das Wiener Innovations- und Strategieberatungsunternehmen eutema GmbH. Als Antwort auf den stetigen Aufwärtstrend sowie den wachsenden Kundenstamm wurde von Seiten des Unternehmens beschlossen, das Spin-off „Eutema Research Services GmbH“ zu gründen.

Eutema Research Services wird sich künftig auf die Bereiche Forschungsmanagement und Antragserstellung konzentrieren. Der Ableger wird dabei beispielsweise in Hinblick auf die Anforderungen von „Horizon Europe“ Workshops zur Antragsgestaltung veranstalten. Ebenso werden Projektmanagementdienste angeboten, damit sich Forscher voll und ganz ihrer eigentlichen Arbeit widmen können.

“Das ist ein spannender Meilenstein in der Entwicklung von eutema”, sagt DDr Erich Prem, Gründer und CEO von eutema GmbH. “Durch die Schaffung eines Spin-offs können die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden vom Forschungs- bis zum Technologiemanagement besser bedient und unsere Möglichkeiten, zielgerichtetes Fachwissen bereitzustellen, maximiert werden.”

An der Spitze des neuen Unternehmens steht der Geschäftsführer und bisheriger Partner von eutema GmbH Dipl. Ing. Georg Melzer-Venturi. Melzer-Venturi kann neben insgesamt drei Masterabschlüssen auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche verweisen. Er übt verschiedene Funktionen innerhalb des EU-Rahmenprogramms aus. Hierzu gehören umfassende Koordinierungs- und Beratungstätigkeiten bei einer Vielzahl von FP6, FP7 & Horizon 2020 Projekten wie FOLDOUT, PROteINSECT und der HOBBIT Initiative.

“Ich freue mich sehr darauf, mit dem neuen Unternehmen das bereits umfangreiche Dienstleistungsangebot von eutema vergrößern zu können”, sagt Melzer-Venturi. “Über viele Jahre haben wir einen Prozess entwickelt und verbessert, welcher unseren Kunden handfeste Ergebnisse liefert. Jetzt ergibt sich die Gelegenheit, dies noch weiter auszubauen. Ich freue mich bereits sehr darauf zu sehen, wohin uns die nächsten Schritte führen werden.”

DDr Prem wird weiterhin die eutema GmbH leiten. Mit Doktoraten in Informatik und Philosophie sowie über 20 Jahren Erfahrung mit Kunden aus der Industrie, Regierungsbehörden und europäischen Organisationen ist er ein anerkannter Experte in der Branche. eutema ist derzeit Partner des Horizon 2020 Projekts FETFX, Berater in Projekten österreichischer Bundesministerien und Landesregierungen.

Über eutema GmbH:

Seit 2001 entwickelt die eutema GmbH in Kooperation mit ihrem europäischen Partnernetzwerk Strategien im Bereich der Technologieentwicklung. Neben der Industrie berät und unterstützt eutema ebenso den öffentlichen Sektor. Im Bereich der Wissenschafts- und Technologiepolitik führt das Unternehmen Evaluierungen von Technologieinitiativen und Forschungsprogrammen durch und stellt strategische Technologiestudien bereit.

