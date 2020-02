ANDREA BERG MOSAIK-LIVE ARENA TOUR steht für ausverkaufte Hallen & eine bombastische Bühnenshow - Anfang März geht die Tour weiter...

Das fulminante Wochenende der Schlagerkönigin Andrea BERG in Österreich!

Graz (OTS) - Es war im wahrsten Sinne des Wortes das Andrea Berg Wochenende: Vier restlos ausverkaufte Konzerte in Salzburg, Graz, Wien und Linz bewiesen einmal mehr die ungebrochene Popularität der deutschen Königin des Schlagers. Tausende begeistere Fans, eine perfekte Show und die unglaubliche Performance von Andrea Berg sowie die atemberaubende visuelle Inszenierung und Technik rissen die Besucher zu Begeisterungsstürmen hin. Die herzliche Nähe Andrea Bergs zu ihren Fans lies den Funken bei jedem Konzert von Beginn an auf das Publikum überspringen und jedes dieser grandiosen Konzerte glich einem ganz und gar familiären und herzlichen Andrea-Berg Fan-Festival. Die Fortsetzung der MOSAIK Live Arena Tour beim nächsten Konzertwochenende beginnend in Innsbruck (6.3.2020), München (7.3.2020) und Regensburg (8.3.2020) Restkarten für diese Konzerte sind noch erhältlich.

Weitere Termine:

Fr 06.03.2020 Innsbruck - Innsbruck Olympiahalle

- Innsbruck Olympiahalle Sa 07.03.2020 München - Olympiahalle München

- Olympiahalle München So 08.03.2020 Regensburg - das Stadtwerk-Donau-Arena

- das Stadtwerk-Donau-Arena Fr 13.03.2020 Erfurt - Messe Erfurt

- Messe Erfurt Sa 14.03.2020 Nürnberg - ARENA NÜRNBERGER Versicherungen

- ARENA NÜRNBERGER Versicherungen So 15.03.2020 Braunschweig - Volkswagen Halle Braunschweig

- Volkswagen Halle Braunschweig Fr 20.03.2020 Magdeburg - GETEC ARENA

- GETEC ARENA Sa 21.03.2020 Bremen - ÖVB Arena

- ÖVB Arena So 22.03.2020 Dortmund - Westfalenhalle

- Westfalenhalle Do 26.03.2020 Schwerin - Sport- & Kongresshalle

- Sport- & Kongresshalle Fr 27.03.2020 Hannover - TUI Arena

- TUI Arena Sa 28.03.2020 Leipzig - HALLE:EINS - Leipziger Messe

Tickets und Informationen finden Sie unter: www.leutgebgroup.com | www.oeticket.com | www.eventim.de | www.andrea-berg.de

