Gratis Wohn-Monat für Austauschstudierende

Neue Kooperation zwischen STUWO und ESN Austria

Die Suche nach hochwertigen Studentenheimplätzen wurde in den vergangenen Jahren immer schwieriger, insbesondere für Austauschstudentinnen und -studenten, die oft nur einige Monate eine Unterkunft in Österreich benötigen. Abhilfe schafft nun eine exklusive Kooperation zwischen dem gemeinnützigen Studentenheimträger STUWO und dem Erasmus Student Network Austria. Internationale Studierende können in STUWO Studentenheimen einen Monat gratis wohnen.

Rund 3.800 Studierende aus über 43 Ländern wohnen derzeit in den modernen Studentenheimen der STUWO – dem zweitgrößten Studentenheimträger Österreichs. Aufgrund der Internationalisierung der Studien hat das Unternehmen gerade in den letzten Jahren einen starken Anstieg von internationalen Studierenden verzeichnet. Heute sind etwa 50 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner Nicht-Österreicher. Davon kommen mehr als die Hälfte aus Ländern der Europäischen Union.



Fünf Monate wohnen, vier Monate zahlen



Wer komfortabel wohnen möchte, muss oftmals tief in die Tasche greifen.

Umso erfreulicher ist die Kooperation zwischen der STUWO und ESN Austria. Austauschstudierende können in STUWO Studentenheimen Plätze für das Winter- und/oder Sommersemester buchen und müssen nur vier statt fünf Monate pro Semester bezahlen. Als gemeinnütziger Studentenheimträger bieten wir Qualität zum leistbaren Preis und sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst. Der Gratis-Monat in unseren Heimen ist für viele Austauschstudierende eine wichtige finanzielle Stütze , so Vorstand Mag. Diethard Hochhauser. Gleichzeitig wollen wir mit diesem exklusiven Angebot noch mehr internationale Studierende nach Österreich bringen. Wir wissen, dass diese jungen Leute besonders großen Wert auf eine funktionierende Gemeinschaft legen. Mit Begegnungszonen sowie zahlreichen internen Veranstaltungen und Freizeitangeboten tragen wir dazu bei und schaffen mit unseren Studentenheimen Erholungsgebiete im urbanen Alltag , sagt Vorstand MMag. Florian Huemer.



First come, first serve



Auch der Präsident vom ESN Austria, José Ramon Sabogal Hernandez BA, zeigt sich begeistert: Die Suche nach leistbaren Wohnraummöglichkeiten für Studenten wird immer schwieriger, vor allem für Austauschstudenten, die nur für wenige Monate kommen. Durch unsere Partnerschaft mit der STUWO AG helfen wir internationalen Studierenden, die finanzielle Belastung zu verringern und die Suche nach einer qualitativ hochwertigen Unterkunft zu erleichtern, damit sie das Beste aus ihrem Aufenthalt in Österreich machen können.

Die Vergabe der Plätze erfolgt im First-Come-First-Serve-Prinzip, wobei jeweils der erste Monat der gebuchten Periode des Winter- oder Sommersemesters kostenfrei ist.

