Toto: Doppeljackpot beim Dreizehner und beim Zwölfer

Es warten 130.000 Euro bzw. 20.000 Euro

Wien (OTS) - Der Jackpot, der sich aus der Garantierunde entwickelte und mit mehr als 117.000 Euro gefüllt war, konnte nicht geknackt werden. Es gab also neuerlich keinen Dreizehner, und so entwickelte sich der Jackpot zum Doppeljackpot weiter. In der nächsten Runde geht es somit um rund 130.000 Euro.

Doch auch beim Zwölfer blieb zum zweiten Mal ein Gewinn aus. So gibt es auch im zweiten Gewinnrang einen Doppeljackpot, und im Zwölfer Rang werden in der nächsten Runde etwa 20.000 Euro liegen.

Und in der Torwette geht der Jackpot im ersten Rang ebenfalls in eine weitere Runde, da niemandem die richtige Vorhersage aller fünf Ergebnisse gelang. Im zweiten Rang hingegen wurde der Jackpot geknackt, ein Niederösterreicher tippte vier Ergebnisse richtig und gewann damit mehr als 3.500 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 8A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 7B

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 117.012,52 – es warten 130.000 Euro DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 14.634,22 25 Elfer zu je EUR 81,60 243 Zehner zu je EUR 16,80 163 5er Bonus zu je EUR 10,40

Der richtige Tipp: X X 2 2 X / 2 1 2 2 X 1 1 X 2 2 2 E2 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 15.410,16 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 3.508,40 Torwette 3. Rang: 27 zu je EUR 27,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 130.830,26

Torwette-Resultate: 2:2 2:2 1:2 2:+ 1:1

