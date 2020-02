Minderjähriger PKW-Lenker entzieht sich Anhaltung, gefährdet Beamte

Vorfallszeit: 16.02.2020, 22:55 Uhr; Vorfallsort: 02., Praterstern u.a.

Wien (OTS) - Gestern kam es zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem sich ein PKW-Lenker der Anhaltung durch eine Polizeistreife entzogen hatte. Der Lenker überfuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit mehrere Kreuzungen bei rotem Licht der Verkehrsampel und befuhr teilweise auch Gehsteige. Darüber hinaus versuchte der Lenker mehrmals, ein verfolgendes Streifenkraftfahrzeug durch abruptes Ablenken abzudrängen bzw. zu rammen.

Der PKW-Lenker bog schließlich in die Walcherstraße ein, wo mehrere Polizeibeamte durch Hand- und Lichtzeichen den neuerlichen Befehl zum Anhalten gaben. Laut Bericht verringerte der Lenker des Autos jedoch die Geschwindigkeit nicht und nötigte dadurch die Polizisten schließlich, die Anhalteversuche abzubrechen und hastig die Fahrbahn zu verlassen.

Zwei Polizisten gaben in Folge mehrere Schüsse aus den Dienstpistolen in Richtung des unteren Fahrzeugbereichs ab, der PKW blieb jedoch vorerst funktionstüchtig und setzte die Fahrt fort. In der Eßlinger Hauptstraße brachte der Lenker das stark beschädigte und fahruntüchtige Auto schließlich zum Stehen.

Er wurde vor Ort festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Bei dem Lenker handelt es sich um einen 15-jährigen Österreicher. Er wird wegen etlicher verkehrspolizeilicher Verwaltungsübertretungen sowie wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und des Verdachts des versuchten Mordes an zwei Polizeibeamten angezeigt. Durch den Schusswaffengebrauch wurden keine Personen verletzt.

