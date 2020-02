DEICHMANN Österreich startet große Lehrlingskampagne

Bis zu 70 Lehrstellen sollen im Einzelhandel besetzt werden

Wien (OTS) - Seit über 20 Jahren bildet DEICHMANN Österreich Lehrlinge im Einzelhandel aus – jetzt startet Europas größter Schuheinzelhändler eine großangelegte Lehrlingskampagne: In Österreich werden auch dieses Jahr wieder bis zu 70 Lehrlinge gesucht, die sich zur Einzelhandelskauffrau bzw. zum Einzelhandelskaufmann ausbilden lassen möchten.



Die Bewerbungsfrist für das Ausbildungsjahr 2020/2021 läuft: DEICHMANN Österreich sucht ab sofort engagierte und modebewusste PflichtschulabsolventInnen, die drei Jahre lang zum Verkaufsprofi ausgebildet werden. Neben der Lehre zur/m Einzelhandelskauffrau/-mann bietet DEICHMANN Österreich die Ausbildung zur/m E-Commerce Kauffrau/-mann und zur/m Bürokauffrau/-mann in der Deichmann Zentrale in Wien an.

Aufgeschlossen, kommunikativ und motiviert – so sollen die BewerberInnen sein, die „von Kopf bis Schuh auf DEICHMANN stehen“. Europas größter Schuheinzelhändler bietet seinen Nachwuchskräften einen sicheren Ausbildungsplatz in einem modernen Familienunternehmen und öffnet viele Türen: Möglichkeit der Lehre mit Matura, Zusatzausbildung „Digitaler Verkauf“ bzw. die Schritte vom Lehrling zur Filialleitung. Zu den üblichen Benefits bietet DEICHMANN einen geburtstagsfreien Tag, 1 Paar Willkommensschuhe nach freier Wahl und laufend Rabatte und Gutscheine für das gesamte Deichmann Sortiment.

Die Lehrausbildung bei Europas Nr. 1 im Schuhhandel

Mit August 2020 erwarten die angehenden Verkaufsprofis zwei spannende Wochen in ihren Ausbildungsfilialen. In der anschließenden Onboardingwoche bekommen die Lehrlinge wichtige Informationen rund um das Unternehmen, den Ablauf der Ausbildungszeit und das notwendige Fachwissen, für die Basisprozesse, vermittelt.

DEICHMANN als Arbeitgeber kennenlernen

Interessierte können sich auf der Karriereseite von DEICHMANN umfassend über die Lehre informieren. Unter www.deichmann-karriere.at/lehrlinge/ sind alle Termine und Informationen zum Bewerbungsprozess zusammengefasst. Wer sich schon im Vorfeld einen Eindruck von DEICHMANN als Arbeitgeber verschaffen möchte, kann die Messe „10.000 Chancen: Job Day 2“ am 19.05.2020 in der Marx Halle Wien besuchen. Lebenslauf einpacken und Bewerbungsgespräch vor Ort führen.

Rückfragen & Kontakt:

DEICHMANN

Silvia Kosbow

Tel. +43 1 798 64 00-12

silvia_kosbow @ deichmann.com