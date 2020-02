Bad Banks 2: Bereits jetzt über 5 Mio. Sichtungen in der ARTE- und ZDFmediathek

Strasbourg (ots) - Sehr erfolgreich in der ARTE- und ZDFmediathek: Die zweite Staffel der Serie konnte in den Mediatheken von ARTE (dt.-frz. Publikum) und ZDF mehr als 5 Mio. Sichtungen erzielen. Damit wurde der Mediatheks-Erfolg der ersten Staffel im Vergleichszeitraum nach Onlinestellung übertroffen. Am erfolgreichsten ist bislang Folge 1 mit über 1 Mio. Abrufen.

Mit "Bad Banks" haben das ZDF und ARTE im Frühjahr 2018 einen Meilenstein in der deutschen Serienlandschaft gesetzt: Hochwertiges, rasantes Fernsehen, das thematisch und formal überrascht, begeisterte ZuschauerInnen und Kritiken, sehr hohe Abrufzahlen in den Mediatheken und ein nationaler wie internationaler Preisregen: "Bad Banks" wurde u.a. mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Adolf Grimme Preis, der Goldenen Kamera, dem Blauen Panther, dem Bambi und dem New York Festival Award ausgezeichnet sowie für den International Emmy nominiert.

"Bad Banks 2" ist noch bis Anfang März in der ARTE-Mediathek und bis Ende Juli in der ZDFmediathek abrufbar.

