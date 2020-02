AVISO: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besucht die Stellungskommission in St. Pölten

Wien (OTS) - Kommenden Dienstag, den 18. Februar 2020 besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Stellungskommission in St. Pölten. Durch Investitionen in den letzten Jahren zählt die niederösterreichische Stellungsstraße heute zu einer der modernsten in ganz Österreich. Vor Ort macht sich die Bundesministerin persönlich ein Bild von den verschiedensten Stationen und Untersuchungen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich willkommen. Vor Ort bestehen Foto- und Filmmöglichkeiten. Um Anmeldung wird gebeten unter presse.niederoesterreich @ bmlv.gv.at oder unter +43 664 622 2625.

Treffpunkt:

Dienstag, 18. Februar 2020, 13.45 Uhr

Ergänzungsabteilung Niederösterreich

Kommandogebäude Feldmarschall Hess

Schießstattring 8 – 10,

3100 St. Pölten

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Bundesheer

Militärkommando Niederösterreich

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation

Vizeleutnant Albin Fuß

Sachbearbeiter Presse

+43664 622 2625

presse.niederoesterreich @ bmlv.gv.at