ORF SPORT + mit der Rodel-WM und der Eisschnelllauf-WM

Weiters am 15. und 16. Februar live: Skeleton, Langlaufen, Bob, Freestyle und Snowboard

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 15. Februar 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Skeleton-Weltcup in Sigulda (Herren 1. Lauf um 11.00 Uhr, 2. Lauf um 12.40 Uhr und zeitversetzt um 18.10 Uhr), von der Rodel-WM in Sotschi (Doppelsitzer 1. Lauf um 11.30 Uhr, 2. Lauf um 13.00 Uhr, Damen 1. Lauf um 14.10 Uhr, 2. Lauf um 16.00 Uhr), vom Langlauf-Weltcup in Östersund (10km Freistil Damen um 13.55 Uhr und zeitversetzt um 19.00 Uhr, 15km Freistil Herren um 16.55 Uhr), vom Bob-Weltcup in Sigulda (Zweier Herren 1. Lauf um 15.45 Uhr, 2. Lauf um 17.25 Uhr), vom Freestyle-Weltcup in Calgary (Slopestyle) um 20.55 Uhr und von der ISU Eisschnelllauf-WM Salt Lake City (1.000 m Damen) um 22.20 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die ISMF Ski Mountaineering Magazine Show um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Frauen-Sprint bei der Biathlon-WM in Antholz um 20.15 Uhr und vom Herren-Super G in Saalbach-Hinterglemm um 23.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Skeleton-Weltcup in Sigulda (Damen 1. Lauf um 9.00 Uhr, 2. Lauf um 10.30 Uhr), von der Rodel-WM in Sotschi (Herren 1. Lauf um 11.10 Uhr, 2. Lauf um 13.15 Uhr, Team Staffel um 15.45 Uhr), vom Bob-Weltcup in Sigulda (Zweier Herren 1. Lauf um 12.45 Uhr, 2. Lauf um 14.25 Uhr), vom Langlauf-Weltcup in Östersund (15km klassisch Verfolgung Herren zeitversetzt um 15.10 Uhr, 10km klassisch Verfolgung Damen zeitversetzt um 17.00 Uhr) und vom Snowboard-Weltcup in Calgary (Slopestyle) um 20.55 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun-und Extremsport um 10.10 und 19.50 Uhr, die „Outdoor Sports Show 2020 – Das Magazin“ um 19.00 Uhr, „Skibergsteigen – das Magazin 2019/20“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte vom Damen-Riesenslalom in Kranjska Gora um 20.15 Uhr und das FIS Freestyle Ski und Freeski Worldcup Magazine (Deer Valley) um 22.30 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 16. Februar.

Mit den Bob- und Skeleton-Bewerben in Sigulda in Lettland wird von 14. bis 16. Februar die Weltcup-Saison abgeschlossen. Kommentator ist Florian Prates. (ORF-TVthek live: Skeleton Herren 1. Lauf von 11.00 bis 12.10 Uhr, 2. Lauf von 12.40 bis 13.45 Uhr, Damen 2. Lauf von 10.30 bis 11.40 Uhr, Bob Zweier Herren 1. Lauf von 15.30 bis 16.40 Uhr, 2. Lauf von 17.00 bis 18.10 Uhr, Zweier Herren am Sonntag 1. Lauf von 12.25 bis 13.40 Uhr, 2. Lauf von 14.00 bis 15.10 Uhr)

Die 49. FIL-Weltmeisterschaften im Rennrodeln werden vom 14. bis 16. Februar in Sotschi in Russland ausgetragen. Kommentator ist Dieter Derdak, an seiner Seite als Co-Kommentator fungiert Wolfgang Linger.

Bei den Langläuferinnen und Langläufern stehen in Östersund in Schweden am 15. Februar Freistil-Bewerbe und am 16. Februar Verfolgungs-Bewerbe auf dem Programm.

Kommentator ist Johannes Hahn. (ORF-TVthek live: 10km Freistil Damen von 13.25 bis 14.50 Uhr, 15km Freistil Herren von 16.05 bis 17.35 Uhr, 15km klassisch Verfolgung Herren von 13.55 bis 15.05 Uhr, 10km klassisch Verfolgung Damen von 15.55 bis 16.50 Uhr)

Die Freeskier tragen in Calgary in Kanada am 14. Februar einen Halfpipe-Bewerb und am 15. Februar einen Slopestyle-Bewerb aus. Kommentator ist Michael Mangge. (ORF-TVthek live von 20.55 bis 22.30 Uhr)

Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah ist von 13. bis 16. Februar Austragungsort der ISU Eisschnelllauf-Weltmeisterschaft 2020. Kommentator ist Toni Oberndorfer.

ORF SPORT + überträgt den Slopestyle-Bewerb der Snowboarderinnen und Snowboarder am 16. Februar live aus Calgary in Kanada. Kommentator ist Michael Mangge.

