Grüne Floridsdorf verhindern illegale Baumfällungen in Floridsdorf

Wien (OTS) - Mit hohem persönlichen Einsatz haben die Grünen Floridsdorf illegale Baumfällungen mitten in einem Landschaftsschutzgebiet gestoppt. „Eine Anrainerin hat uns kontaktiert, als sie zufällig gesehen hat, wie Bäume in der Grellgasse gefällt wurden. Unsere Bezirksrätin Gabriele Tupy hat dann schnell reagiert und die Baumaschinen persönlich davon abgehalten, weitere Bäume zu roden. Ein großer Schaden ist jedoch bereits passiert“, so der Klubobmann der Grünen Floridsdorf, Heinz Berger.

„Die Strafen für den unerlaubten Eingriff im Naturschutzgebiet sind viel zu gering: So müssen im Fall Grellgasse nur rund 21.000 Euro Strafe bezahlt werden, der Wald ist aber unwiderbringlich verloren. Es kann nicht sein, dass illegale Baumrodungen so gering geahndet werden, denn die abschreckende Wirkung ist damit überschaubar“, so Berger. „Ich fordere die sofortige Wiederaufforstung auf dem Gebiet, damit dort bald wieder eine geschlossene Baumfläche entstehen kann und danke den aufmerksamen AnrainerInnen, dass sie uns rasch informiert haben“, so Berger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at