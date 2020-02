Mit gleich zwei neuen Büchern zu den Themen „Leadership“ und „Telefonverkauf“ wird die VBC-Buchwelt erweitert

Die Geheimnisse der Telefonprofis

Telefonprofi Michaela Simlinger gibt Ihnen entscheidende Tools und Tipps, wie Sie auch in Zeiten der digitalen Konkurrenz am Telefon punkten und das Telefon als perfektes Service- und Verkaufsinstrument nutzen. Erfahren Sie, wie Sie am Telefon erfolgreich Termine vereinbaren, aktiv verkaufen und Ihre Kunden begeistern!

Im Webshop bestellen



Der Weg zur exzellenten Führungskraft

Klaus Rafenstein, Top-Führungskräftetrainer bei VBC, gibt Ihnen mit seinem neuen Buch einen prall gefüllten Werkzeugkoffer für wirkungsvolles Leadership mit. Es erwarten Sie erfolgserprobte Strategien und Kenntnisse, wie Sie das Potential Ihrer Mitarbeiter bestmöglich ausschöpfen und gemeinsame Ziele realisieren. Praxiserprobte Führungskräfte-Tools, leicht umsetzbar aufbereitet – für die exzellente Führungskraft von heute!

Im Webshop bestellen

VBC-Buchpräsentation

Wir laden Sie herzlich ein!



Holen Sie sich bei unserer Buchpräsentation Gustostückerl aus den neuen Büchern, Telefon-, Verkaufs- und Führungstipps von den Autoren selbst und lassen Sie den Abend bei Buffet und Networking ausklingen. Sie sind unser Gast, wir freuen uns auf Sie!



Melden Sie sich kostenfrei an! Da die Teilnehmerplätze limitiert sind, werden sie auf „first come, first served“-Basis vergeben.



Wir freuen uns auf Sie!

Datum: 26.02.2020, 17:00 Uhr

Ort: VBC-Unternehmenszentrale

Enzersdorferstrasse 12, 2340 Mödling, Österreich

Url: https://www.vbc.biz/buchpraesentation#

Rückfragen & Kontakt:

VBC - Academia Gesellschaft für Erwachsenenbildung GmbH

Enzersdorferstr. 12a, 2340 Mödling bei Wien