Frühschoppen im „Waldmüller-Zentrum“ in Favoriten

Wien (OTS/RK) - Für Freundinnen und Freunde „wienerischer“ Musik führt das ehrenamtlich agierende Team des Vereins „Kultur 10“ eine empfehlenswerte Veranstaltung durch: Beim vergnüglichen „Frühschoppen“ am Sonntag, 16. Februar, von 11.00 bis 14.00 Uhr, im gemütlichen „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) erfreuen 6 beliebte Künstlerinnen und Künstler das Publikum. An diesem sowohl schwungvollen als auch anrührenden Programm wirken Marika Sobotka, Kurt Strohmer, Merle Saskia Krammer, Michael Wagner, Herbert Schöndorfer und Victor Poslusny mit. 12 Euro kostet der Eintritt zum geselligen Beisammensein mit dem zünftigen Titel „Griaß eich Gott, wie geht’s euch denn?“ („Musikbeitrag“). Informationen plus Reservierungen: Telefon 0660/46 46 614 („Kultur 10“-Sekretariat: Roswitha Jarolim) und E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Sängerin Marika Sobotka:

www.marikasobotka.at/

Sänger Kurt Strohmer:

https://kurtstrohmer.at/

Sängerin Merle Saskia Krammer („Stars Of Musical“):

https://starsofmusical.show/kuenstler/merle-saskia-krammer/

Sänger Michael Wagner (Orchesterverein Dornbach): www.ovdn.at/CMS/?page_id=520

Musiker Herbert Schöndorfer/Victor Poslusny:

www.herbertschoendorfer.at

Kulturelle Aktivitäten im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

