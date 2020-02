Mystifly präsentiert Airline Retailing & Shopping API-Plattform der nächsten Generation

Singapur (ots/PRNewswire) - Mystifly, die führende weltweite Flugbörse, bringt die nächste Generation ihrer Airline Retailing & Shopping API-Plattform 'Airline Shopping and Retailing Hub (ASR1.0)' heraus. Mit der neuen Funktion 'Branded Fares' und Verkaufsunterstützung für Zusatzprodukte ist diese API-Plattform ein "Alles-aus-einer-Hand"-Shop für Flugreisevermittler. ASR1.0 führt das Billigflieger- und Full-Service-Airline-Retailing in einer einzelnen API-Plattform zusammen.

Traditionell war die Vertriebsstrategie der Airlines auf den Verkauf von Sitzplätzen beschränkt. Dies hat zu einem preisgetriebenen Wettbewerb und einer Angebotsstandardisierung unter den Airlines geführt. Mit anderen Worten, das Angebot einer Airline war nicht von dem einer anderen zu unterscheiden. Die Einschränkungen des Sitzplatzmodells aufgrund der Zwischenvertriebsplattformen bedeutete auch, dass Online-Reisevermittler nicht in der Lage waren, ihren Kunden unterschiedliche Tarife mit Zusatzprodukten anzubieten. Mystifly löst dieses Problem mit Branded Fares in seiner Airline Content Distribution and Merchandizing-Plattform 'Airline Shopping and Retailing Hub (ASR)1.0'. Mit ASR1.0 schafft Mystifly auch eine effiziente Möglichkeit für Airlines mit NDC- & OneOrder-Unterstützung, um Reisevermittlern ihre Produkte anzubieten.

Durch die Plattform profitieren Reisekunden von mehr Flugplanoptionen, mehr Tarif-Upgrades und mehr Flugservices. Alle Optionen können dabei bequem an zentraler Stelle verglichen werden. Reisevermittler können jetzt für ihre Kunden ein ganz individuelles Reisepaket schnüren, indem weitere Produkte dazugebucht werden. Neben Zusatzeinnahmen können Airlines so die Markenloyalität stärken. Über 20 globale Airlines haben sich diesem revolutionären Vertriebsmodell bereits angeschlossen, weitere wollen folgen.

"In den letzten zehn Jahren hat sich Mystifly als Vordenker in der Airline-Retailing-Branche etabliert. Mit dieser modernisierten Plattform wollen wir die aktuellen Vertriebsbeschränkungen der Branche lösen und ein transparentes Einkaufserlebnis garantieren. Wir sind überzeugt, dass unsere Reisepartner von unserem verbesserten Flugtarifangebot profitieren werden. Das Reiseerlebnis wird aufgewertet, und vorwärts denkende Airlines können die Markenloyalität stärken", sagte Rajeev Kumar, CEO von Mystifly.

