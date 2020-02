ANSCHOBER: Alle 105 Coronavirus Tests in Österreich negativ

Influenza-Welle rollt hingegen weiter – bereits 206.000 Grippekranke

Wien (OTS/BMSGPK) - In China dehnt sich das Corona-Virus weiter stark aus: Von den 45.179 Erkrankungen weltweit befinden sich 99 Prozent in China, davon 95 Prozent in der Großregion Wuhan/Hubei. Bereits mehr als 1100 Menschen sind in China am Virus verstorben.

“Mit 43 Erkrankungen in Europa (inkl.EWR u.GB) ist das Virus zwar mittlerweile auch auf unserem Kontinent angekommen, aber nach wie in einem sehr kleinen Ausmaß. Das ist daher kein Grund für Panik, sondern für einen besonders sorgfältigen Schutz und volle Transparenz. Von den bisher in Österreich durchgeführten 105 Tests waren bisher alle negativ. Der morgige Sonderrat der EU-Gesundheitsminister soll auf Basis der gestrigen und heutigen Expertenkonferenz der WHO in Genf dafür sorgen, dass die EU-Mitgliedsstaaten verstärkt gemeinsam und koordiniert gegen eine Ausbreitung von Corona in der EU vorgehen”, erläutert Gesundheisminister Rudi Anschober.****



Starkes Grippejahr in Österreich – derzeit rund 206.000 Erkrankte

Österreich erlebt allerdings heuer ein besonders starkes Grippejahr. Aktuell laborieren rund 206.000 Österreicherinnen und Österreicher an einer Grippe oder grippeähnlichen Erkrankungen. „Angesichts dieser Zahlen ist es besonders bedenklich, dass lediglich 8 Prozent der ÖsterreicherInnen gegen Grippe geimpft sind. Wir arbeiten in Vorbereitung der nächsten Wintersaison daran, die Impfquote und damit den Schutz der ÖsterreicherInnen deutlich zu erhöhen“, verweist Gesundheitsminister Anschober auf seine Anstrengungen im Kampf gegen die Influenza.

Infoservice: Aktuelle Zahlen zur Grippe und grippeähnlichen Erkrankungen im Anhang und auf www.ages.at/themen/krankheitserreger/grippe/



