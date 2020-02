„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien am 13. Februar in ORF 1

Und: Wiedersehen mit „Dorfers Donnerstalk“ in den „Nacht Classics“

Wien (OTS) - In der neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Donnerstag, dem 13. Februar 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 blickt Peter Klien diesmal auf die neue Regierung, die seit einem Monat im Amt ist, und fasst die neuesten Ereignisse zusammen. Außerdem hat er auf Instagram gestöbert und die packendsten Bilder der neuen Ministerinnen und Minister gesammelt. Bei der Oscar-Verleihung wurde heuer mit „Parasite“ erstmals eine nicht-englischsprachige Produktion mit dem Oscar als „Bester Film“ ausgezeichnet. „Gute Nacht Österreich“ sieht da Potenzial für österreichische Filme und präsentiert die Top-5-Vorschläge für das nächste Jahr. Das große Thema zum Schluss beschäftigt sich diesmal mit der schillernden Welt der Influencer. Eine Grauzone für Menschen über 35 und für das Mediengesetz. Peter Klien und sein Team durchleuchten das Geschäft mit den sozialen Medien.

Gleich danach, um 22.30 Uhr, steht in den „Nacht Classics“ ein Wiedersehen mit dem Kultformat „Dorfers Donnerstalk“ auf dem Programm.

Gleich danach, um 22.30 Uhr, steht in den „Nacht Classics" ein Wiedersehen mit dem Kultformat „Dorfers Donnerstalk" auf dem Programm.

