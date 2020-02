Aviso Diakonie PK: Hilfe für Kinder ohne Krankenversicherung

Ambulanz AmberMed: Kein Kind soll von notwendigen gesundheitlichen Behandlungen ausgeschlossen sein.

Wien (OTS) - Kindergesundheit: Kinder unter Druck – Armut, prekäre Verhältnisse und Nichtversicherung führen zu großem Stress.



Ihre GesprächspartnerInnen sind:

Dr. med. Monika MATAL, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, ärztliche Leitung AmberMed

Thomas SZEKERES, Präsident der österr Ärztekammer

Carina SPAK, Sozialarbeiterin, Leitung AmberMed

Datum: 19.02.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Clubraum

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

