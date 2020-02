750 Jahre Hirter: „Echte Leidenschaft für echtes Bier“

Kärntner Privatbrauerei setzt auf Regionalität, Rohstoffe, Handwerk, Tradition und echte Leidenschaft

Hirt (OTS) - Seit 750 Jahren wird in Hirt mit echter Leidenschaft gebraut. Dabei stand schon immer eines klar im Vordergrund: Die Qualität der Biere. Die Erfolge geben der Privatbrauerei recht: 2019 kletterte der Umsatz auf 33 Millionen Euro mit einem Plus von 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und das in einem generell stagnierenden Markt. Mitverantwortlich für den Erfolg bei Hirter ist die hohe Exportquote von 19,1 Prozent. Kaum eine andere österreichische Brauerei kann hier mithalten.

Die älteste Privatbrauerei Kärntens widmet sich mit 750 Jahren Tradition ihrem Handwerk – erst recht im Jubiläumsjahr. „Für echtes Bier braucht es aber mehr als nur Tradition. Ebenso bedeutsam sind Regionalität, hervorragende Rohstoffe, ursprüngliches Handwerk und echte Leidenschaft. Diese fünf ‚Zutaten’ machen unser Bier seit Generationen so besonders“, sagt Klaus Möller, Geschäftsführer und Eigentümer, und das gilt in der Brauerei Hirt heute mehr denn je. „Wir leben in einer Welt, in der alles immer künstlicher wird. Es braucht daher Menschen, die hochhalten, was echt ist: das echte Leben, den echten Genuss, das echte Bier. Dafür stehen wir in der Privatbrauerei Hirt“, sagt Niki Riegler, Geschäftsführer und Eigentümer, und ergänzt: „Die Begeisterung für das Echte möchten wir an unsere Nachkommen weitergeben und haben unsere Überzeugungen daher auch im neuen Hirter Manifest niedergeschrieben.“

Neuheiten im Jubiläumsjahr

Begangen wird das Jubiläumsjahr unter anderem mit einem neuen Etiketten-Design. Bierenthusiasten dürfen sich zudem ab April auf ein nationales Sammelgewinnspiel und viele Hirter-Events bis zum Jahresende freuen. So wird am 16. Mai in Hirt das Echte Bier mit einem öffentlichen Fest rund um den regionalen Genuss zelebriert.

Pressetext Langfassung, Hirter Manifest und weitere Pressefotos unter lehmann.co.at

