ORF-Premiere für ZDF/ORF-„Rosenheim-Cops“-Winterspecial am 13. Februar in ORF 2

„Schussfahrt in den Tod“ – Spielfilmlänge made in Austria!

Wien (OTS) - „Die Rosenheim-Cops“ ermitteln in Spielfilmlänge! Meterhoch Schnee, eisige Temperaturen und ein Todesfall, der Rätsel aufgibt – die Ausgangsbedingungen für Mordermittlungen im neuen Fall der „Rosenheim-Cops “, zu sehen als ORF-Premiere am Donnerstag, dem 13. Februar 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2, sind denkbar ungünstig. Doch das herrliche Panorama macht alle Strapazen schnell wieder wett und auch an Verdächtigen fehlt es den beliebten bayerischen Ermittlern nicht. Regisseur Jörg Schneider inszenierte das spannende ZDF/ORF-Winterspecial „Schussfahrt in den Tod“ auf der Tauplitzalm und in Bad Mitterndorf in der Steiermark. Das Drehbuch stammt von Jessica Schellack und Kerstin Oesterlin. Neben den Rosenheim-Cops Igor Jeftic, Dieter Fischer, Max Müller, Marisa Burger, Joseph Hannesschläger und Karin Thaler standen u. a. Simon Licht, Isabell Gerschke, Adrian Spielbauer und Andreas Borcherding vor der Kamera.

Mehr zum Inhalt von „Schussfahrt in den Tod“

Im Skiparadies Stephanszell ist die Aufregung groß, als einer der Wintergäste die Talstation nur noch tot erreicht. Schon bald häufen sich die Verdächtigen im Mord an dem wohlhabenden Orthopäden Hans Dreyer. Neben dem raffgierigen Geschäftsmann Johannes Graulinger (Andreas Borcherding) und Skilehrer Frank Steidl (Adrian Spielbauer), der von Dreyer falsch behandelt wurde, rückt sein ehemaliger Kompagnon Gerhard Paulsen (Simon Licht) ins Visier der Ermittler. Paulsen war mit Dreyer bis aufs Blut zerstritten und hatte außerdem eine Affäre mit dessen Frau Daniela (Isabell Gerschke).

