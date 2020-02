Bildungscampus Christine Nöstlinger: 2,7 Mio Euro für topmoderne Ausstattung

Wien (OTS) - Interaktive Tafeln, audiovisuelle Geräte und zeitgemäße Möbel – der Bildungscampus Christine Nöstlinger am Nordbahnhofgelände wird im September mit modernster Ausstattung in sein erstes Jahr starten. Im heutigen Bildungsausschuss steht der Beschluss von 2,7 Mio Euro für die Ausstattung auf der Tagesordnung. „Wir schaffen hier das beste Umfeld für Schülerinnen und Schülern, damit Lernen mit Begeisterung möglich wird!“ freut sich Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Mit dem Bildungscampus Christine Nöstlinger bekommt Wien im Herbst seinen bereits achten Campus und das Entwicklungsgebiet Nordbahnhof bereits die zweite große Bildungseinrichtung - der erste Bildungscampus „Gertrude Fröhlich-Sandner“ wurde im Jahre 2010 eröffnet.

Der neue Bildungscampus im Bereich Taborstraße 120 wird einen 16-gruppigen Kindergarten, eine 22-klassige Ganztagsvolksschule und eine 20-klassige Neue Mittelschule sowie eine Fachmittelschule mit zwei Klassen und Räume für Sonderpädagogik umfassen. „Auch dieser Standort wird nach dem ‚Campus plus‘-Konzept errichtet, also mit Volksschulklassen und Kindergartengruppen in gemeinsam genutzten Bildungsbereichen“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Dadurch können Kinder mit- und voneinander lernen!“

14 Campus-Standorte bis 2023 fertig

Wien hat derzeit sieben Bildungscampus-Standorte (Monte Laa in Favoriten, Gertrude- Fröhlich-Sandner in der Leopoldstadt, Donaufeld Nord in Floridsdorf, Sonnwendviertel in Favoriten sowie den Campus Seestadt sowie Campus Berresgasse und Campus Friedrich Fexer in der Attemsgasse/Donaustadt), sechs weitere sind derzeit in Bau bzw. Planung ( Aron Menczer, Aspern Nord, Atzgersdorf, Deutschordenstraße, Inner-Favoriten und Gasometerumfeld). Der Bildungscampus Chrstine Nöstlinger in der Leopoldstadt befindet sich in der Fertigstellung und eröffnet mit Beginn des Schuljahres 2020/21.

Alle Projekte sollen bis zum Jahr 2023 realisiert werden.

