Fussl-Seniorchef Karl Mayr gestorben

Gründer der Fussl-Modestraße - Mit Fleiß und Mut zum Erfolg

Ort im Innkreis (OTS) - Der Gründer und Seniorchef der Fussl-Modestraße, Karl Mayr, ist heute, Mittwoch (12. Februar) im Alter von 83 Jahren gestorben. Ausgehend von einer Gemischtwarenhandlung in Ort im Innkreis (OÖ) hatte der leidenschaftliche Unternehmer den Grundstein zur größten österreichischen Modehandelskette in Familienbesitz gelegt. 1996 übernahmen die beiden ältesten Söhne Karl und Ernst den Betrieb und setzten die Expansion fort. Fussl beschäftigt derzeit etwa 1200 Mitarbeiter und erzielte 2019 in über 180 Filialen in Österreich und Bayern rund 170 Millionen Euro Umsatz.

Karl Mayr, 1936 in Schärding geboren, wurde nach einigen Praktika 1954 der erste Angestellte in dem von Großmutter und Mutter geführten Geschäft und übernahm 1963 auch offiziell den Betrieb. In wenigen Jahren baute er den 1871 gegründeten Kramerladen zum modernsten Einkaufszentrum der Region mit Selbstbedienung aus, seit 1967 tatkräftig unterstützt von seiner Frau Berta, einer Kaufmannstochter aus Niederösterreich. Der Kurs blieb auf Wachstum: In der Familie mit den Kindern Karl, Ernst, Beate und Martin, und im Geschäft mit der laufenden Erweiterung des Stammhauses in Ort. Der nächste Schritt erfolgte 1981 mit dem Beginn der Filialisierung und dem ersten Haus in Ried im Innkreis. Zügig kamen weitere Standorte dazu, die Expansion wurde durch einen firmeneigenen Ladenbau unterstützt. Ein großes Anliegen war Karl Mayr der Kampf gegen die überbordende Bürokratie, für ihn ein Hemmschuh der wirtschaftlichen Entwicklung im Land.

Nach der Übergabe zog sich der „Kaufmann mit Leib und Seele“ keineswegs aus dem Geschäft zurück, sondern verfolgte als langjähriger Vorsitzender des Aufsichtsrates mit wachem Interesse den weiteren Aufstieg „seiner“ Fussl-Modestraße. Bis zuletzt liebte es der bekennende Innviertler, gemeinsam mit seiner Frau Filialen zu besuchen und so den Mitarbeitern die Verbundenheit im Familienunternehmen zu zeigen.

„Wenn du was Neues anfängst, dann musst du viel arbeiten“, hatte Karl Mayr einmal sein Erfolgsgeheimnis zusammengefasst. „Fleißiger sein als die anderen, mit Hausverstand entscheiden, bescheiden und normal leben“: So hat er gearbeitet und gelebt. Am Telefon hat er sich nur mit „Fussl“ gemeldet, um bei jeder Gelegenheit Tradition und Marke zu pflegen.

Mit der Familie trauern Verwandte, Freunde und Wegbegleiter, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.

