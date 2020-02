LERNEN WILL MEHR! - Die neuen Hölzel Lernservices stellen sich vor

Wien (OTS) - Am 27. Februar stellt sich LERNEN WILL MEHR! – Österreichs Lernservices für Schule und Berufsbildung in der Ottakringer Brauerei vor. Gäste aus Schule, Politik und Bildung erwartet ein kurzweiliger Abend mit Blick hinter die Kulissen des neuen Bildungsverlags.

LERNEN WILL MEHR! heißt die neue Marke am österreichischen Schulbuchmarkt aus dem Hölzel Verlag. „Wir wollen damit über den klassischen Schulbuchverlag hinausdenken und Schritt für Schritt umfassende Lernservices anbieten“, erklärt dazu Mag. Thomas Rott, Leiter Kreation, Marketing und IT.

Diese Lernservices umfassen neben den multimedialen MEHR-Büchern ein digitales Lernmanagement für Lehrende und Lernende sowie ein innovatives Informations- und Newsservice für berufsbildende Schulen.

MEHR-Bücher

„Professionalität bei der Entwicklung außergewöhnlicher, zeitgemäßer und schülerorientierter Lernmedien zählt zu den Kernwerten von LERNEN WILL MEHR!“, meint Rott.

Das Ergebnis sind moderne Lernmedien, die nicht nur zum Lehrplan passen, sondern vor allem verständlich formuliert und mithilfe eines zeitgemäßen Informationsdesigns klar und attraktiv gestaltet sind.

Die Besucherinnen und Besucher erwarten am 27. Februar zahlreiche Leseproben neu bearbeiteter oder gänzlich neu erschienener MEHR-Bücher sowie erste Einblicke in die Weiterentwicklung der digitalen Services.

Digitales Lernmanagement – der Lernraum

Das digitale Lernmanagement bietet Werkzeuge zur Aufgabenplanung, -bearbeitung und -beurteilung im virtuellen Lernraum. Dabei sollen Anwenderinnen und Anwender bei der praktischen Arbeit im täglichen Lehr- und Lernprozess unterstützt werden. „Die Weiterentwicklung des digitalen Lernraums – gemeinsam mit Schulpartnern – ist bereits in vollem Gange“, erklärt Rott.

Was jetzt – aktuelle News für Schule und Berufsbildung

Mit journalistisch anspruchsvollen Reportagen und Berichten aus dem Bildungs- und Schulbereich sowie Unterrichtsmaterialien zu aktuellen Themen wird Lehrenden eine innovative, zeitgemäße Informationsquelle geboten. Zusätzlich liefert der wöchentliche Newsletter prägnante und relevante Informationen rundum Schule, Beruf und Wirtschaft.

Über LERNEN WILL MEHR!

Hervorgegangen ist LERNEN WILL MEHR! aus dem MANZ Verlag Schulbuch. Seit 2018 ist der nunmehr neue Hölzel Verlag Teil der größten österreichischen Druck- und Verlagsgruppe – der P&V Holding – und Schwesterverlag des traditionsreichen Ed. Hölzel Schulbuchverlags.

Seither durchläuft der Hölzel Verlag mit LERNEN WILL MEHR! eine Transformation zum Anbieter moderner Lernservices und weitet sein digitales und mediales Angebot aus.

LERNEN WILL MEHR! ist mit rund 300 Schulbuchtiteln Marktführer in den kaufmännischen Gegenständen am österreichischen berufsbildenden Schulbuchmarkt. Das Verlagsprogramm steht ganz im Zeichen der Bildung und Innovation: Um die 100 Lernmedien werden jährlich aktualisiert oder neu entwickelt.

Rückfragen & Kontakt:

LERNEN WILL MEHR! Hölzel Verlag GmbH

Millennium Tower, 37. OG, Handelskai 94–96, 1200 Wien

Tel.: +43 676 844 538 538, thomas.rott @ lernenwillmehr.at

www.lernenwillmehr.at