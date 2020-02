„Der Bergdoktor“ kümmert sich um „Verlorene Seelen“ am 12. Februar in ORF 2

Neue Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie mit Uwe Kockisch in einer Episodenrolle

Wien (OTS) - „Verlorene Seelen“ versucht „Der Bergdoktor“ in einer neuen Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie am Mittwoch, dem 12. Februar 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 zusammenzuführen. Hans Sigl alias Dr. Martin Gruber setzt wieder alles daran, seinen Patientinnen und Patienten Hoffnung zu geben – und im Privatleben fasst er einen Entschluss. Unter der Regie von Axel Barth spielen an der Seite von Hans Sigl u. a. Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Mark Keller, Simone Hanselmann, Ines Lutz, Gabriel Merz, Natalie O'Hara, Rebecca Immanuel und Andrea Gerhard. Als Gaststar mit dabei ist in dieser Folge „Donna Leon“-Kommissar Uwe Kockisch.

„Der Bergdoktor – Verlorene Seelen“: 12. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2

Beim Gassigehen mit seinem Hund bewahrt Rentner Johann Eichholz die suizidgefährdete Maja vor dem Äußersten. Auf dem Heimweg braucht er dann plötzlich selbst Hilfe, als er sich den Fuß verletzt. Maja alarmiert Martin, der Herzprobleme bei Eichholz feststellt. Offenbar nimmt er verordnete Medikamente nicht. Martin würde es sehr begrüßen, wenn sich Maja und Eichholz künftig gegenseitig unterstützen. Am Gruberhof findet sich Anne nach einer Nacht mit Gregor unterdessen in einem Gefühlschaos wieder.

Mit Hans Sigl (Martin Gruber), Heiko Ruprecht (Hans Gruber), Ronja Forcher (Lilli Gruber), Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber), Ines Lutz (Anne Meierling), Mark Keller (Alexander Kahnweiler), Gabriel Merz (Gregor Schachner), Simone Hanselmann (Franziska Hochstetter), Uwe Kockisch (Johann Eichholz) u. a.

